Список моделей достаточно широк.

Хотя до выхода очередного поколения игровых графических адаптеров NVIDIA осталось ещё весьма много времени, некоторые производители уже вовсю готовятся к сему знаменательному мероприятию: как сообщает ресурс VideoCardz, компания AFOX решила одной из первых предвосхитить события, зарегистрировав широкий спектр моделей серии GeForce RTX 50 в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии).

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно представленным записям, AFOX предполагает, что в обозримом будущем в свет выйдет вся «плеяда» игровых видеоадаптеров серии GeForce RTX 50, а именно GeForce RTX 5090 Ti, RTX 5090, RTX 5080 Ti, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti, RTX 5060, RTX 5050 Ti и RTX 5050.

Источник изображения: ЕЭК

При этом источник отмечает, что AFOX не является официальным партнёром NVIDIA, поэтому её сотрудники вряд ли знают о планах «зелёной команды» по выпуску своих графических адаптеров — вполне вероятно, что компания просто «застолбила» себе место, как это уже делала в прошлые годы.

Кроме того, о схеме именования будущих игровых моделей видеокарт NVIDIA также доподлинно не известно, однако логика AFOX в данном случае всё же просматривается — велика вероятность, что за серией GeForce RTX 40 будет следовать GeForce RTX 50.