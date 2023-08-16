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ASRock ожидает ощутимого прироста производительности процессоров Intel Core 14-го поколения
Кроме того, компания сообщает о поддержке DDR5-6400 новыми CPU.

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В преддверии неумолимо надвигающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения «в бой» вступают не только разного рода инсайдеры, но и производители материнских плат: как сообщает ресурс VideoCardz, компания ASRock поделилась с общественностью некоторыми данными, иллюстрирующими возможности предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

В своей заметке на сайте Weibo представители ASRock отметили, что материнские платы компании на базе чипсетов 600-й и 700-й серии уже готовы принять «на борт» модели Core нового поколения, а также рассказали об ожидаемой производительности предстоящих новинок: по словам производителя, уровень быстродействия будущих топовых CPU в однопоточных задачах возрастёт на 4-8 %, а в многопоточных — на целых 8-15 %.

Источник изображения: VideoCardz, Weibo, ASRock China

Впрочем, пока остаётся загадкой, с каким именно поколением и в каких задачах сравнивались новые модели, учитывая, что предыдущие «утечки» сулили крайне малый прирост уровня производительности для представителей Raptor Lake-S Refresh по сравнению с предшественниками.

Поделилась ASRock и информацией касательно улучшения контроллера памяти новых CPU: исходя из данных компании, новинки обзаведутся поддержкой модулей оперативной памяти DDR5-6400 «из коробки», что, несомненно, является шагом вперёд на фоне DDR5-5600 для топовых моделей предшествующего поколения.

Кроме того, производитель подтверждает, что дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения намечен на октябрь текущего года — ожидается, что первыми «на сцену» выйдут модели с разблокированным множителем, в то время как CPU без индекса «K» стоит ожидать спустя несколько месяцев.

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#intel #asrock #raptor lake-s refresh
Источник: videocardz.com
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