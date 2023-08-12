Дебют новых моделей состоится ещё не скоро.

Похоже, NVIDIA намерена несколько изменить привычную иерархию графических процессоров для своих будущих игровых видеоадаптеров серии GeForce RTX 50, известных под кодовым именем Blackwell, по крайней мере об этом сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно сообщению инсайдера форума Chiphell под ником panzerlied, NVIDIA изменяет свою стратегию касательно позиционирования графических адаптеров следующего поколения, в результате чего чипа серии X04 для семейства Blackwell не будет, однако «на сцену» выйдет новый GPU серии X05.

Впрочем, какими-либо подробностями энтузиаст не поделился, что вынудило специалистов источника обратиться к «заслуженному» инсайдеру, известному под ником kopite7kimi, который предоставил список предстоящих графических процессоров для видеокарт GeForce RTX 50: согласно представленным данным, NVIDIA действительно откажется от серии X04, однако добавит ещё одну, в результате чего свет увидят как «наследники» предыдущих линеек GPU, а именно GB202, GB203, GB206 и GB207, так и новый чип GB205, аналога которому в предыдущих семействах не было.

Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что чуть ранее инсайдер сообщил, что некоторые модели видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50 могут получить 512-битную шину, что, вероятно, обрадует требовательных геймеров, с недоумением смотрящих на подсистему памяти видеоадаптеров текущего поколения.

Ожидается, что первые игровые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 50 под кодовым именем Blackwell увидят свет не ранее 2025 года.