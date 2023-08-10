Оба типа ядер получили поддержку мультипоточности.

Похоже, предстоящие гибридные процессоры AMD серии Ryzen 8000, известные под кодовым именем Strix Point, действительно будут использовать гетерогенную структуру с наличием «больших» и «малых» ядер, что подтверждают «утекшие» в сеть скриншоты, которыми делится с общественностью сайт Performancedatabases, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно опубликованным скриншотам CPU-Z и HWiNFO, представленный инженерный образец APU Ryzen 8000 изготовлен по 4-нм технологическим нормам и имеет в своём распоряжении 4 производительных ядра Zen 5 и 8 энергоэффективных Zen 5c — оба типа поддерживают технологию мультипоточности, что выгодно отличает E-ядра AMD от конкурирующих предложений Intel. Кроме того, имеется поддержка наборов команд AVX2 и AVX-512.

При этом каждое «большое» ядро получило в своё распоряжение по 1 Мбайт кэш-памяти второго уровня (4x1 Мбайт), в то время как «малые» ядра наделили аналогичным объёмом L2-кэша в пределах двух групп (2x1 Мбайт).

Источник изображений: VideoCardz, Performancedatabases

Ожидается, что представители семейства Strix Point получат монолитный дизайн и смогут похвастаться наличием до 16 вычислительных блоков iGPU на базе микроархитектуры RDNA 3.5.

Представленные скриншоты намекают на продолжающийся этап тестирования APU Ryzen 8000, поэтому в скором времени можно ожидать и результаты первых тестов предстоящих новинок.