Хорошая новость для ряда энтузиастов.

Похоже, недавние слухи о возвращении набора инструкций AVX-512 в будущих настольных процессорах Intel подтверждаются: как информирует общественность ресурс Phoronix, компания явила миру свою новую разработку, а именно архитектуру набора инструкций AVX 10.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что AVX 10 представляет собой расширенный набор инструкций AVX-512, включающий в себя ряд дополнительных возможностей, в том числе поддержку не только производительных, но и эффективных ядер, что реализуется за счёт разной длины векторов: P-ядра смогут использовать 512 бит, в то время как E-ядра будут ограничены 256 бит.

По словам компании, AVX 10 станет шагом вперёд, позволив повысить производительность в ряде задач и предоставив для разработчиков расширенные функции, в том числе возможность перекомпиляции существующего программного обеспечения, использующего AVX2, с целью оптимизации для свежей архитектуры набора инструкций.

Источник изображений: Phoronix, Intel

Стоит напомнить, что десктопные процессоры последних поколений (Alder Lake-S и Raptor Lake-S) поддержкой AVX-512 не снабжены, в то время как основной конкурент в лице AMD с её моделями серии Ryzen 7000 о данном наборе инструкций не забыл, что весьма радует обладателей CPU «красной команды» — в ряде задач AVX-512 весьма помогает поднять уровень быстродействия.

К сожалению, какое именно поколение настольных процессоров Intel осчастливят внедрением AVX версии 10.2, которая и принесёт поддержку AVX-512 для P- и E-ядер, пока доподлинно не известно, однако рассчитывать на появление новых решений для предстоящих моделей Raptor Lake-S Refresh, вероятно, не стоит.