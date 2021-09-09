Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В конце августа ViewSonic объявила о желании расширить линейку своих мониторов ViewSonic ELITE, ориентированную на профессиональный киберспорт, несколькими новыми моделями с диагональю 32 дюйма, которые должны поступить в продажу уже в этом году. Всего было представлено три модели, у каждой из которых свой набор характерных «фишек», которые мы разберём чуть позже. Все модели унаследовали характерные черты минималистичного, но функционального дизайна ELITE Design Enhancements (EDE), включающего встроенные в подставку направляющие для организации проводов и держатели под наушники, а также возможности для регулировки по наклону, повороту и высоте за счет комплектной подставки. Мониторы прошли сертификацию TÜV Eye Comfort, что гарантирует комфортную и безопасную для глаз работу за ними во время длинных игровых «забегов».

Руководитель направления ViewSonic по производству мониторов, Оскар Лин отметил то, что большей популярностью среди геймеров пользуются модели мониторов с диагональю экрана 27 дюймов, однако, в компании заметили, что последнее время растёт спрос и на 32 дюймовые модели, поэтому решили расширить линейку мониторов ELITE, дополнив её такими решениями.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

ELITE XG320Q - 32-дюймовый монитор с разрешением Fast IPS матрицы 2K QHD и поддержкой стандарта Vesa DisplayHDR 600. За счёт применения технологии квантовых точек (Quantum Dot) позволяет выводить картинку с очень реалистичными цветами, охватывая 99% цветового диапазона Adobe RGB. Частота обновления штатно составляет 165 Гц, но есть возможность увеличения до 175 Гц, время отклика – 0,5 мс (MPRT). Поддерживается технология NVIDIA G-Sync и PureXP, снижающая размытие в кадре при движении.

ELITE XG320U - 32-дюймовый монитор с разрешением IPS матрицы 4K UHD и поддержкой стандарта Vesa DisplayHDR 600, охватом 99 % расширенного диапазона Adobe RGB. Штатная частота обновления составляет 144 Гц с возможностью увеличения до 150 Гц, время отклика – 1 мс (MPRT). Поддерживается технология AMD FreeSync Premium Pro и PureXP. Монитор оснащён портом HDMI 2.1, что было сделано для того, чтобы раскрыть на нём потенциал консолей нового поколения, а именно - Xbox Series X/S и PlayStation 5.

реклама

ELITE XG321UG обладает IPS матрицей с разрешением 4K, подсветкой по технологии Mini-LED и частотой обновления 144 Гц, поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC Ultimate с NVIDIA Reflex, стандарт VESA DisplayHDR 1000 и охват цветового диапазона Adobe 99%. Максимальная яркость составляет 1400 кд/м2. Мини-светодиодная подсветка состоит из 1152 зон, что позволяет гибко варьировать яркие и затемненные области на экране в зависимости от выводимого на монитор изображения.

Ранее официально сообщалось, что модели ViewSonic ELITE XG320Q и XG320U выйдут на мировой рынок в третьем квартале 2021 года, а ViewSonic ELITE XG321UG – в четвёртом. То есть, переводя на общедоступный язык, это означает, что первые два стоит ждать на прилавках уже в этом сентябре, в то время как последний станет доступным в течение последних трёх месяцев 2021 года.

Но на момент публикации данного материала я обнаружил информацию по данным мониторам на сайте российского дилера 4k-monitor.ru, где указаны цены и сроки поставок (а также некоторые более полные характеристики также я взял оттуда). Так, модель ViewSonic ELITE XG320Q уже доступна по цене около 70 000 рублей, XG320U ожидается только с 19 ноября по вполне себе "космической" цене в 200 000 рублей, столько же будет стоить и XG321UG, который появится в продаже с 1 ноября.

реклама

Примечание: в материале использованы иллюстрации из официального пресс-релиза компании ViewSonic, некоторая информация была дополнена на основе данных с сайта российского дилера 4k-monitor.ru