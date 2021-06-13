В России начнут разработку электротранспорта совместно с итальянскими дизайнерами
На этой неделе состоялась встреча руководства компании "Русская механика" и итальянского бюро дизайна ItalDesign. На повестке дня - совместная разработка перспективных видов легкого транспорта на электрической тяге, включая снегоходы и квадроциклы.
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9 июня 2021 года при поддержке Департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области состоялась деловая встреча и экскурсия по производственным площадкам компании "Русская механика", организованная для представителей бюро промышленного дизайна ItalDesign (прим. - входит в состав концерна Volkswagen). «Русская механика» имеет богатую историю и в настоящий момент выпускает широкий ассортимент снегоходов и квадроциклов, а итальянцы имеют на своём счету такие разработки, как трактор Lamborghini Nitro, электровелосипед Ducati Urban-E, концепт модульного транспорта под названием PopUp, разработанный по заказу компаний Audi и Airbus и представляющий из себя компактный городской автомобиль с возможностью присоединения к нему модуля-квадрокоптера для полётов по воздуху, а также множество других не менее интересных проектов, как концептуального плана, так и весьма практического, ознакомиться с которыми можно на сайте бюро по адресу https://www.italdesign.it/projects/. Да и в России Ital Design уже успел посотрудничать с Трансмашхолдингом в работе над дизайном поезда метро модели «Москва-2020», а также отметиться в совместных работах с дочерним предприятием холдинга «Вертолеты России» VR-Technologies по разработке дизайна лёгкого шестиместного вертолёта VRT500, выполненного по соосной схеме расположения винтов.
PopUP на автомобильной платформе и модуль-квадрокоптер
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Касательно итогов встречи, прошедшей 9 июня, известно то, что со стороны ItalDesign на ней присутствовали Маргарита Прандино-Ермолаева, представитель по развитию бизнеса ItalDesign в России, Коррадо Бекье, руководитель по развитию промышленного бизнеса Italdesign-Giugiaro S.p.a. и Никола Гуэльфо, руководитель отдела промышленного дизайна Italdesign-Giugiaro S.p.a. Никола Гуэльфо отметил высокую производственную культуру и научно-технический потенциал компании «Русская механика», сравнив их с уровнем лучших автомобильных производств европейских стран. Также он отметил готовность предприятия идти на эксперименты и «покидать зону комфорта» ради предложения чего-то нового, не смотря на некоторые объективные ограничивающие факторы, характерные для данных продуктовых ниш. Особо важным моментом встречи, по его словам, является обсуждение будущих планов на совместную разработку перспективных моделей электрического транспорта в части формирования их внешнего облика. Однако, помимо этого, также обсуждались и совместные работы по другим тематикам. Известно то, что более подробно совместные планы компаний ещё будут обсуждаться в рамках следующих встреч, которые уже запланированы на ближайшее время.
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