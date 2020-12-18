ViewSonic адаптировала игровые QHD-мониторы для работы с PlayStation 5
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Не секрет, что многие геймеры не имеют четкой позиции относительно извечного вопроса "ПК vs. Консоли", выбирая и то и то, так везде есть свои преимущества и эксклюзивные проекты, которые не хочется пропускать. При этом, далеко не секрет и то, что у многих жилищные условия и материальное положение не позволяют иметь одновременно и хороший игровой монитор, и хороший телевизор для подключения к нему приставок. Пусть и несколько компромиссным, но подходящим решением на пути к экономии места и денег является решение поставить консоль рядом с ПК и подключить её к игровому монитору, благо унификация интерфейсов в большинстве случаев это давно позволяет.
Однако, в случае с новенькой PlayStation 5 и мониторами не самого распространенного стандарта QHD выходит не совсем гладко: всё дело в том, что сама PlayStation 5 не умеет выводить картинку в данном разрешении, так как консоль выдает сигнал стандарта 4K с возможностью понижения разрешения до стандартного FullHD (1920x1080) для совместимости с обычными ТВ и мониторами. Естественно, такой компромисс привел бы к не совсем удовлетворительному результату в виде замыленной картинке на QHD дисплее.
Поэтому компания ViewSonic пошла на оригинальный шаг, специально адаптировав ряд своих игровых мониторов стандарта QHD для работы с Sony PlayStation 5 в разрешении 2560x1440. Было применено технологическое решение, которое позволяет принимать сигнал стандарта 4K, а затем переконвертировать его в QHD, при этом не теряя в четкости картинки (во всяком случае, так нам обещают в официальном пресс-релизе компании). Данная возможность заявлена для мониторов моделей XG2705-2K, VX2768-2KPC-mhd, VX3268-2KPC-mhd, VX2705-2KP-mhd/VX2768-2KP-mhd, Elite XG270QC и Elite XG270Q.
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