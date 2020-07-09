Флагманский смартфон OPPO Find X2 Pro занял первое место в рейтинге производительности AnTuTu
реклама
Смартфоны молодого, но весьма амбициозного бренда OPPO заняли первые места в июньском рейтинге производительности популярного мобильного приложения-бенчмарка AnTuTu.
Речь идет о флагманской модели OPPO Find X2 Pro, которая набрала в общей сумме 608 049 баллов за производительность центрального и графического процессора, работу памяти и т.д. Пока это единственный смартфон, набравший суммарно более 600 000 баллов. Обычная версия OPPO Find X2 набрала чуть меньше – 599 306 очков. Оба смартфона построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и имеют 12 ГБ оперативной памяти. Рискну предположить, что столь несущественное преимущество Pro-версии было достигнуто в тесте встроенной памяти за счет её большего объема - 512 ГБ против 256 ГБ у обычной версии.
Также отмечается то, что в выборке по смартфонам среднего ценового сегмента второе место по производительности занял другой аппарат бренда OPPO – OPPO Reno 3 5G с результатом 400 289 баллов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила