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Смартфоны молодого, но весьма амбициозного бренда OPPO заняли первые места в июньском рейтинге производительности популярного мобильного приложения-бенчмарка AnTuTu.

Речь идет о флагманской модели OPPO Find X2 Pro , которая набрала в общей сумме 608 049 баллов за производительность центрального и графического процессора, работу памяти и т.д. Пока это единственный смартфон, набравший суммарно более 600 000 баллов. Обычная версия OPPO Find X2 набрала чуть меньше – 599 306 очков. Оба смартфона построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и имеют 12 ГБ оперативной памяти. Рискну предположить, что столь несущественное преимущество Pro-версии было достигнуто в тесте встроенной памяти за счет её большего объема - 512 ГБ против 256 ГБ у обычной версии.

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