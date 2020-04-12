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Highscreen TrueSound - обзор компактного ЦАП для смартфона в форм-факторе переходника с USB-C на 3,5-мм аудиоразъём

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Следуя заразительному примеру Apple, многие производители смартфонов стали отказываться от применения 3,5-мм аудиоразъёма в своих флагманских моделях. Однако, рады этому далеко не все пользователи: многие хотят использовать привычные проводные наушники вместо дорогих и склонных теряться Bluetooth-моделей и комплектной гарнитуры, подключаемой по USB-C. Сегодня мы поговорим о небольшом и, на первый взгляд, очень простом гаджете, который больше даже похож не на полноценный гаджет, а на аксессуар, или вовсе – «переходник». Течь пойдет о такой интересной и полезной штуке, как «мобильный цифро-аналоговый преобразователь» Highscreen TrueSound и его более продвинутой модели под названием Highscreen TrueSound Pro. Но обо всём, как водится, по порядку.

Для начала - немного экскурса в историю вопроса. Компания Highscreen, известная своими недорогими смартфонами, однажды выпустила на рынок модель под названием Highscreen Boost 3, которая отличалась качественным звуком на уровне хороших профессиональных музыкальных плееров и спокойно могла работать с наушниками, имеющими сопротивление 600 Ом. Наработки данного смартфона и легли в основу ЦАП Highscreen TrueSound, где они воплощены буквально в форм-факторе корпуса штекера небольшого кабеля-переходника с разъема USB-C на старый-добрый 3,5-мм аудиоразъём.

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Помимо этого, адаптер может быть использован и просто в качестве компактного внешнего ЦАП для компьютера или ноутбука с имеющимся USB-C и поддержке стандарта USB Audio Class 2. При всём при этом, данный адаптер позволяет подключать не только обычные стереонаушники, но и гарнитуры со встроенным микрофоном, если такая функция поддерживается «со стороны» девайса, к которому он подключен. При том, Highscreen TrueSound не нуждается в подключении дополнительного питания, что немаловажно для «портативных» сценариев использования, да и просто удобно само по себе. 

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Стандартная версия Highscreen TrueSound поддерживает ряд умных технологий, включая HyperStream II QUAD DAC, а модель TrueSound Pro – ещё и аппаратную поддержку аудиорендеринга MQA (Master_Quality_Authenticated), позволяющую прослушивать аудиозаписи оригинального студийного качества. Подробнее о данной технологии можно узнать на сайте mqa.co.uk. Также стоит отметить технологию, позволяющую ЦАП анализировать параметры подключенных наушников и оптимально подстраивать под них уровень выходного сигнала. Отмечается, что максимальный уровень может быть в два раза выше того, который способен обеспечить среднестатистический смартфон через встроенный 3,5-мм разъем. TrueSound Pro имеет дополнительный светодиодный индикатор, который отображает текущий режим воспроизведения звука: синий цвет – CD (до 48 кГц), красный – HD-звук (более 48 кГц), пурпурный – воспроизведение аудио в формате MQA. Обе версии Highscreen TrueSound основаны на решениях ESS SABRE HiFi, в обычном TrueSound используется чип модели ES9271C, а в TrueSound Pro - ES9281CPRO DS. И там и там заявленное соотношение сигнала/шума составляет 120 дБ и поддерживаются форматы декодирования сигнала PCM и DSD (DoP).

Цена Highscreen TrueSound составляет около 3000 рублей, заказать можно в фирменном магазине Highscreen по адресу hs-store.ru, более продвинутая модель TrueSound Pro обойдется дороже в полтора раза – около 4 500 рублей. 

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apple highscreen цап usb-c highscreen boost 3 ess sabre hifi highscreen truesound truesound truesound pro
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Автор, ты бы хоть конфиг своего ведра указал, а то тем кто не защищал докторскую по этой игре, не известно какая она там требовательная и когда надо бежать в магаз за новым железом.
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