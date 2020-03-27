Эксперты назвали топ-5 самых популярных производителей смартфонов за четвертый квартал 2019 года
рекламаЭксперты из аналитической конторы Counterpoint Research назвали пять самых популярных брендов, выпускающих смартфоны, по итогам четвертого квартала 2019 года. Рейтинг был составлен на основе данный по поставкам смартфонов в магазины, то есть, фактически - по объему выпущенной продукции.
В топ-5 рейтинга вошли:
реклама1. Apple - 18%
2. SAMSUNG - 18%
реклама3. HUAWEI (вместе с Honor) -14%
4. Xiaomi - 8%
реклама5. Vivo - 8 %
Как видим, Apple и Samsung, а также Xiaomi и Vivo, демонстрируют примерно одинаковые результаты, если и отличающиеся, то незначительно. А между ними (и сразу за лидерами рынка, фактически делящими поровну первое место) заняла твердые позиции продукция компании Huawei, с учетом той продукции, которая выпускается под дочерним брендом Honor.
реклама
Примечательно присутствие в данном рейтинге относительно молодого бренда Vivo, который отгрузил за данный период около 31 500 000 смартфонов. Так, в России наиболее популярными смартфонами данного производителя стали Vivo V17 (а также разработанная специально для российского рынка модель V17 Neo) и флагманский смартфон компании Vivo NEX 3.
Отмечается, что суммарно в четвертом квартале 2019 года в магазины было поставлено более 401 миллиона смартфонов различных производителей, что на 2% больше аналогичного показателя за четвертый квартал 2018 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила