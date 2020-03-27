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Эксперты из аналитической конторы Counterpoint Research назвали пять самых популярных брендов, выпускающих смартфоны, по итогам четвертого квартала 2019 года. Рейтинг был составлен на основе данный по поставкам смартфонов в магазины, то есть, фактически - по объему выпущенной продукции.

В топ-5 рейтинга вошли:

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1. Apple - 18%

2. SAMSUNG - 18%

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3. HUAWEI (вместе с Honor) -14%

4. Xiaomi - 8%

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5. Vivo - 8 %

Как видим, Apple и Samsung, а также Xiaomi и Vivo, демонстрируют примерно одинаковые результаты, если и отличающиеся, то незначительно. А между ними (и сразу за лидерами рынка, фактически делящими поровну первое место) заняла твердые позиции продукция компании Huawei, с учетом той продукции, которая выпускается под дочерним брендом Honor.

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Примечательно присутствие в данном рейтинге относительно молодого бренда Vivo, который отгрузил за данный период около 31 500 000 смартфонов. Так, в России наиболее популярными смартфонами данного производителя стали Vivo V17 (а также разработанная специально для российского рынка модель V17 Neo) и флагманский смартфон компании Vivo NEX 3.

Отмечается, что суммарно в четвертом квартале 2019 года в магазины было поставлено более 401 миллиона смартфонов различных производителей, что на 2% больше аналогичного показателя за четвертый квартал 2018 года.