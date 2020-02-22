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Все мы любим подарки к праздникам, а часто делаем их себе сами. Ведь кто ещё кроме нас самих может понять, что нам нужно и что у нас вызывает радость, на много более сильную, чем та "эйфория", которую способны вызвать три пары носков и дезодорант, упакованные в нарядный подарочный пакет. И уж тем более приятно, делая подарок себе самому, получать в придачу к нему еще один, за который не придется платить из своего кошелька. При том, что это будет тоже что-то весьма крутое, а не вышеупомянутые дезодорант с носками. Или купон на бонус в бесплатной онлайн игре, в которую мы не играем, или карта со скидкой в 5% на следующую покупку от 50 000 рублей одним чеком.

Видимо, всё это учла компания ASUS, когда планировала свою праздничную акцию, приуроченную ко дню Защитника Отечества, по условиям которой при покупке игровых ноутбуков можно получить в подарок качественную игровую гарнитуру. Акция проходит в фирменном магазине ASUS Shop и распространяется на геймерские ноуты серий ROG (Republic of Gamers) и TUF Gaming. Покупатели ноутбуков серии ROG получат в качестве бонуса гарнитуру ASUS ROG Delta Core, а те, чей выбор пал на ноутбуки TUF получат в придачу к ним Cerberus V2.

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ASUS ROG Delta Core использует динамики ASUS Essence, отличающиеся качественным воспроизведением низких частот. ASUS Cerberus V2 также построена на них, к тому же имеет прочную и удобную дужку из нержавеющей стали и двойной микрофон.

Предложение действительно с 19 по 26 февраля 2020 года, но отдельно отмечается то, что условия остаются в силе только до тех пор, пока подарки ещё есть в наличии в самом магазине.