Они удобные, компактные, умеют снимать видео в 4K и не боятся самых экстремальных условий эксплуатации

На данный момент доступны две модели - AKASO BRAVE 8 Lite и AKASO V50 X Cube по цене чуть более 20000 рублей и около 13000 рублей соответственно.

Камера AKASO BRAVE 8 Lite на руле велосипеда

AKASO BRAVE 8 Lite поддерживает съёмку видео в 4K при 60 FPS и фотографий в разрешении 20 Мп, объектив камеры обеспечивает угол обзора в 166°. В дополнение к основному сенсорному дисплею, камера оснащается также небольшим дополнительным фронтальным, облегчающим съёмку селфи. Герметичный корпус камеры позволяет погружать её в воду на глубину до 10 метров (и до 40 метров в специальном внешнем корпусе). Камера поддерживает беспроводную связь через Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц, функции управления через мобильное приложение или голосом. В AKASO BRAVE 8 Lite применяется технология стабилизации изображения SuperSmooth, имеется функции предзаписи, съёмка замедленного видео или ускоренного в режиме гиперлапс. Камера AKASO BRAVE 8 Lite использует съёмные аккумуляторы ёмкостью 1550 мАч, в комплекте с ней их идёт сразу две штуки. Также к данной экшен-камере можно подключить внешний микрофон.

Камера AKASO BRAVE 8 Lite

Вторая представленная модель, AKASO V50 X Cube также может снимать видео в разрешении от Full HD до 4K и фото в 20 Мп. Из особенностей – возможность вручную задать угол обзора камеры в диапазоне от 70° до 170°, что позволяет гибко адаптировать её под разные сценарии съёмки. Камера управляется через сенсорный дисплей диагональю 2 дюйма, оснащается креплениями на шлем или руль велосипеда. В комплекте с ней также идёт герметичный внешний корпус, надев который можно погружаться с камерой в воду на глубину 20 метров. Для передачи данных используется гнездо microUSB, но есть также и Wi-Fi. Сообщается, что съёмный аккумулятор может обеспечить запись видео на протяжении 145 минут от одного заряда.

Камера AKASO V50 X Cube