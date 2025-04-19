Особенностью новинки является продвинутая система камер с основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией, а также качественный 6,7" дисплей и производительное «железо».

Redmi Note 14S доступен в трёх расцветках корпуса

В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 14S, основной особенностью которого является продвинутая система камер с поддержкой функций искусственного интеллекта. Разрешение основной камеры, оснащённой системой оптической стабилизации, составляет 200 Мп. Её дополняют камера разрешением 8 Мп с широкоугольным объективом и 2 Мп камера для макросъёмки, позволяющая снимать мелкие объекты вблизи. Разрешение фронтальной камеры составляет стандартные 16 Мп, а полученные снимки улучшаются за счёт возможностей искусственного интеллекта, поддерживается функция распознавания лица для разблокировки смартфона. Также имеется сканер отпечатков пальцев, интегрированный непосредственно в дисплей.

Смартфон оснащён AMOLED дисплеем диагональю 6,7 дюймов, который может похвастаться высоким разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой стандарта HDR 10. Последнее гарантирует высокую контрастность картинки и широкий спектр отображаемых оттенков цвета. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 14S доступен в трёх цветовых исполнениях – чёрном, фиолетовом и синем.

Помимо системы камер и качественного дисплея, Xiaomi Redmi Note 14S может похвастаться и производительным «железом». В нём установлен процессор MediaTek Helio G99-Ultra, доступны версии смартфона с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти может варьироваться от 128 ГБ и 256 ГБ для моделей с 8 ГБ «оперативки», до 512 ГБ у версии с 12 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Согласно заявлениям, он обеспечит длительное время автономной работы. Впрочем, для современных смартфонов это понятие весьма условное. Поддерживается функция быстрой зарядки HyperСharge при мощности 67 Вт.

Цена Redmi Note 14S в российских розничных сетях будет зависеть от конкретной комплектации и составит от 26 000 рублей за «младшую» версию с 8/128 ГБ памяти до 34 000 рублей за максимальную комплектацию с 12/512 ГБ.