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Kutuz
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
Борису Надеждину, кандидату в президенты РФ, выступающему за прекращение боевых действий на Украине, мирные переговоры и возвращение мобилизованных домой, удалось собрать и предоставить в ЦИК необходимое количество подписей для допуска на выборы.

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31 января 2024 года кандидат в президенты РФ Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, необходимых для выдвижения на выборы президента. Всего в ходе кампании было собрано более 200 000 подписей за выдвижение кандидата, известного своей антивоенной позицией. Согласно действующим положениям, кандидат в президенты РФ, выдвигаемый от политической партии, не представленной в Государственной Думе РФ или в законодательных собраниях не менее чем трети регионов (Надеждин выдвигается от «Гражданской Инициативы»), должен предоставить в центральную избирательную комиссию подписи граждан РФ в количестве не менее чем 100 000, но не более чем по 2500 подписей от каждого субъекта РФ. С учетом того, что часть подписей может не пройти проверку, в том числе, по причине ошибок и неразборчивости предоставленных данных, можно подавать дополнительные подписные листы, чтобы сданных подписей  было на 5% больше требуемого количества. Проверка сданных подписных листов комиссией ЦИК занимает не более 10 дней, по истечении которых выносится решение о допуске кандидата к выборам. Отмечу, что 31 января 2024 года – последний день подачи подписей, соответственно, решение ЦИК о допуске кандидатуры Надеждина к выборам мы узнаем не позже 10 февраля. Накануне вечером 30 января в своём Телеграм-канале Борис Надеждин опубликовал видео, в котором сообщил, что «несколько сот людей на конспиративных квартирах в городе Москва оформляли десятки тысяч подписей из 208 тысяч, собранных в России, выбирали те самые 105 тысяч». О доставке коробок с упакованными в них подписными листами в ЦИК Надеждин и его предвыборная команда сообщили 31 января 2024 года около 12 часов дня.

Борис Надеждин отмечает, что в коробках за его спиной не просто подписные листы, а стояние россиян на морозе в очередях и многодневный труд тысяч людей без сна и отдыха

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Ранее предвыборная команда Владимира Путина также предоставила необходимое количество подписей за выдвижение его кандидатуры в ЦИК. Напомню, что Путин идёт на пятый президентский срок как самовыдвиженец, в связи с чем для него формальные требования ещё более строгие: необходимо представить 300 000 подписей, но не более чем 7500 от каждого субъекта Федерации. Также действует правило про + 5% к требуемому количеству на случай «отбраковки» части подписей. В итоге предвыборный штаб Путина предоставил в ЦИК 315 000 подписей россиян за его выдвижение. Уже известно, что подписи успешно прошли проверку (из контрольной выборки в 60 000 была отбракована только 91 подпись) и Путину дали «зелёный свет».

Тут стоит отметить, что на стороне действующего президента играет, в том числе, огромный медийный ресурс в виде государственных телеканалов и печатных изданий, в то время, как возможности Надеждина на информационном поле гораздо более скромные и ограничиваются, помимо собственных соцсетей, в основном, независимыми и оппозиционными СМИ, представленными на YouTube. В связи с этим, в ближайшие планы Надеждина входит начать выпуск собственной агитационной газеты, тираж которой должен составить 3 миллиона экземпляров. Деньги на выпуск будут собраны пожертвованиями, а распространяться газета будет бесплатно. Надеждин справедливо считает, что доносить свою позицию до людей старшего возраста лучше со страниц печатного издания – пожилые люди не так активны в Интернете и, в то же время, намного больше доверяют традиционным печатным изданиям. При этом не стоит забывать, что люди в возрасте – это значительная часть потенциальных избирателей.

Несколько забегая вперёд, Борис Надеждин ранее уже озвучивал свои планы на первый день в должности президента России. Так, в случае победы на выборах и вступления в должность, в свой первый рабочий день на новом посту Надеждин планирует освободить «политических» заключенных (в соответствии со статьей 89 Конституции РФ, дающей президенту право на помилование осужденных личным указом), принять отставку действующего Правительства и начать формирование нового, выступить с предложением к главам Украины и стран, поддерживающих Украину в военном конфликте с РФ, об установлении режима прекращения огня и начале мирных переговоров, для которых будет сформирована команда переговорщиков от лица РФ, после чего будет отменён указ о частичной мобилизации и даны распоряжения по возвращению мобилизованных граждан.

Выборы президента Российской Федерации будут проходить на протяжении трёх дней, 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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