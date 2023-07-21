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Память DDR5 разогнана до частоты 9058 МГц
Этого удалось добиться на платформа AM5 с последней прошивкой AGESA 1.0.0.7b

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 Всего через несколько дней после того, как AMD выпустила обновление AGESA 1.0.0.7b, улучшающее работу памяти, HiCookie, являющийся одним из самых известных в мире оверклокеров, смог превысить частоту 9000 МГц на одном из своих комплектов памяти DDR5, работающих в системе с процессором Ryzen 7 7800X3D.

 Это один из самых быстрых показателей работы памяти DDR5, которые известны на сегодняшний день, демонстрирующий, что платформа AM5 имеет гораздо больший потенциал разгона памяти DDR5, чем первоначально ожидалось. Такими темпами можно увидеть разгон до 10 000 МГц в ближайшее время, что позволит системам с чипами Ryzen 7000 вырваться в лидеры в разгоне памяти.

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 Разгон был достигнут с помощью модулей Gigabyte DDR5-8400 на материнской плате B650E Aorus Tacyon с процессором Ryzen 7 7800X3D. Модули DDR5 были разогнаны до частоты 9058 МГц с таймингами 54-56-56-126.

 AGESA 1.0.0.7b, возможно, является самым значительным обновлением микрокода AMD, которое когда-либо приходилось видеть на платформе AM5. Новый патч значительно увеличивает стабильность памяти, позволяя большинству процессоров Ryzen 7000 достигать частоты 7000–8000 МГц в соотношении 1:1 UCLK:MEMCLK, что оптимально для игр и других задач, чувствительных к задержкам. Это существенное изменение по сравнению с предыдущими патчами, где частота 6000 МГц была пиком, на котором большинство чипов Ryzen 7000 могли стабильно работать.

 Обновление содержит множество новых функций, повышающих стабильность памяти и повышающих частоту, но основное изменение, улучшающее функциональность высокочастотной памяти DDR5 — это новый набор ранее скрытых параметров синхронизации, управляющих контроллером памяти Ryzen 7000. Раньше эти настройки были скрыты от пользователя и производителей материнских плат.

 Прошлые архитектуры AMD Ryzen имели более низкий потенциал разгона памяти из-за аппаратных ограничений их контроллеров по сравнению с Intel. Но теперь кажется, что ситуация может измениться, и у AMD может быть даже более производительный контроллер памяти.

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Источник: tomshardware.com
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