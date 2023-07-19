Обладая лишь энергоэффективными ядрами, процессоры могут использоваться лишь в сборках начального уровня

Семейство процессоров Intel Alder Lake-N, предназначенное для ПК начального уровня, имеет собственную иерархию и включает в себя несколько моделей, включая флагманский восьмиядерный процессор Core i3-N305, четырехъядерный процессор среднего уровня Core N97 и двухъядерный Core N50 начального уровня. Последний относится к сегменту, мало интересующему пользователей, ориентированных на производительность, а результат тестирования процессора Intel N50 появился в Geekbench.

Процессор Intel N50 имеет два ядра общего назначения на базе микроархитектуры Gracemont. Работая на частоте 3,4 ГГц, чип оснащен 16 EU в составе графического процессора Xe с частотой 750 МГц и поддержкой до 16 ГБ памяти DDR4, DDR5 и LPDDR5. С расчетной тепловой мощностью 6 Вт процессор может работать в составе множества устройств, включая ноутбуки, тонкие системы, компактные настольные компьютеры и многие другие устройства с низким энергопотреблением. Чего процессор не предлагает, так это высокую производительность.

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Даже одноядерные тесты процессора Intel N50 в Geekbench 6 показывают значительно меньшие результаты, чем процессор N97 и Core i3-N305, что неудивительно, учитывая его более низкую частоту. Оценка многоядерной производительности более чем в два раза ниже, чем у N97, поскольку это двухъядерный процессор. Intel N50 предназначен для очень простой сборки, которая использует облачные ресурсы или легкие рабочие нагрузки.

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null Geekbench 6 — это синтетический тест, который не обязательно отражает реальную производительность в приложениях, но очевидно, что данный чип предназначен для калькуляторов начального уровня.