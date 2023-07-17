Как и предполагалось, ожидать многого от Raptor Lake не стоит, но переход на Arrow Lake будет вполне оправданным

По имеющейся информации процессоры Raptor Lake Refresh будут выпущены в октябре, а процессоры Arrow Lake поступят в продажу в 2024 году. Igor's Lab сообщает, что получил внутренние прогнозы Intel по производительности для обеих будущих линеек процессоров.

Следует помнить, что прогнозы производительности являются приблизительными оценками. Они не указывают на характеристики конечного продукта, поэтому относиться к цифрам, как обычно, стоит с недоверием.

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Intel использует Core i9-13900K в качестве основы для своих прогнозов производительности. Сообщается, что компания ограничила процессоры Raptor Lake и Raptor Lake Refresh уровнями мощности PL1 и PL2 до 253 Вт, а Arrow Lake — до 250 Вт. Похоже, что процессоры имеют одинаковую конфигурацию ядер. Но что интересно, так это их энергопотребление. Согласно предварительным данным, Arrow Lake может быть таким же энергоемким, как Raptor Lake.

Согласно диаграммам Intel, процессоры Raptor Lake Refresh обеспечивают повышение производительности на 1-3% по сравнению с текущими чипами Raptor Lake. Результаты выглядят довольно правдивыми, так как это просто обновление существующей линейки. Raptor Lake Refresh, скорее всего, не преодолеет барьер в 6 ГГц. На данный момент неизвестно, планирует ли Intel вывести на рынок еще одну модель KS. Igor's Lab считает, что такой чип может иметь тактовую частоту 6,2 ГГц.

Оценки показывают, что от Raptor Lake Refresh не следует ожидать повышения производительности iGPU. Сообщается, что встроенная графика — это те же Intel UHD Graphics 700-й серии с максимальными 32 исполнительными блоками и пиковой тактовой частотой 1,65 ГГц, которая вряд ли изменится.

Диаграммы показывают, что Arrow Lake может быть на 3-21% быстрее, чем Raptor Lake, со значительным увеличением производительности в многоядерных нагрузках. Intel недавно выпустила документ, подтверждающий, что процессоры Arrow Lake поддерживают инструкции AVX-VNNI-INT16, SHA512, SM3 и SM4, которые в значительной степени ориентированы на функции искусственного интеллекта и хеширования. Инструкция AVX-VNNI особенно важна, поскольку помогает повысить производительность, связанную с задачами логического вывода в нейронных сетях. Таким образом рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и глубоким обучением, используют преимущества Arrow Lake и Lunar Lake.

Самым большим открытием Arrow Lake является встроенная графика. Intel прогнозирует повышение производительности iGPU на 220-240% по сравнению с Raptor Lake в синтетических тестах, таких как 3DMark Time Spy и 3DMark Wild Life Extreme. Как и Meteor Lake, Arrow Lake будет использовать технологию упаковки Intel 3D Foveros. iGPU Xe-LPG на основе Alchemist будет иметь собственную плитку на кристалле, но количество EU и тактовые частоты остаются в секрете.

Процессоры Raptor Lake Refresh продолжат использовать сокет LGA1700, что позволит использовать имеющиеся в продаже материнские платы Intel. Около месяца назад производители начали развертывание новых прошивок для поддержки процессоров Raptor Lake Refresh.

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С другой стороны, для Arrow Lake потребуется новый сокет. Ходят слухи, что процессоры будут размещаться на сокете LGA1851, который имеет на 9% больше контактов, чем существующий сокет LGA1700. Это означает появление новых чипсетов Intel серии 800.