Интересно, что такой дизайн не помешал компании оснастить новинку системой охлаждения с тремя вентиляторами

Gigabyte, похоже, станет первым партнером Nvidia, который предоставит видеокарту GeForce RTX 4060 в низкопрофильном форм-факторе (LP). Сегодня ресурс VideoCardz показал несколько эксклюзивных изображений этого миниатюрного, но вполне современного графического ускорителя для настольных ПК. Пока название модели неизвестно, но карта Gigabyte GeForce RTX 4060 LP выглядит уникально благодаря дизайну с тремя вентиляторами и толщине двух слотов.

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GeForce RTX 4060 является настольной моделью на архитектуре Ada Lovelace с самым низким TDP, доступной в настоящее время. Её потребление всего 115 Вт означают, что она является идеальным кандидатом для низкопрофильных видеокарт. Этого нельзя сказать, например, о RTX 3060 с TDP 170 Вт. Тем не менее многие партнеры Nvidia, похоже, намерены продавать большие модели RTX 4060 с традиционными системами охлаждения с тремя вентиляторами.

На текущий момент официальной страницы с новинкой на сайте Gigabyte нет. Исходная публикация не раскрывает никаких технических характеристик этой модели, но, похоже, была написана на основе изображений видеокарты.

Предыдущие LP модели Gigabyte обычно имели конструкцию с двумя вентиляторами. Это, возможно, указывает на то, что RTX 4060 находится на грани теплового предела для такого компактного кулера. Однако многие ноутбуки с более мощными графическими процессорами без проблем работают в ограниченном пространстве мобильных компьютеров.

На изображениях можно видеть особенности этой графической карты: полноразмерная планка с двумя слотами, 8-контактный разъем питания, два порта HDMI 2.1 и два порта DisplayPort 1.4. Не видно низкопрофильной панели выводов, которая, как предполагается, будет включена в розничный комплект, также не видна задняя сторона карты, но похоже, что на ней нет дополнительной планки, а только голая печатная плата.

Подобные низкопрофильные карты часто используются в небольших/ системах с физически ограниченными возможностями расширения. Таким образом этот дизайн может привлечь производителей домашних ПК и HTPC из-за компактного размера, хорошей производительности и широкой поддержки различных видеокодеков.

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Сведений о ценах или наличии в розничных магазинах низкопрофильной модели Gigabyte GeForce RTX 4060 пока нет.