Карты получат аналогичную Arc A770 систему охлаждения Predator BiFrost с двумя вентиляторами разного типа

Согласно появившемуся в сети сообщению, Acer собирается представить три новые видеокарты, одну от Intel и две от AMD. До сих пор в серию Predator BiFrost входила только модель Arc A770 с 16 ГБ видеопамяти, которая завоевала популярность среди потребителей. Этот графический ускоритель Arc в настоящее время считается одним из лучших вариантов от Intel на рынке, особенно после того, как американский гигант отказался от выпуска своей ограниченной серии. Acer подтвердила выпуск модели A750 BiFrost, а это означает, что обе карты на графическом процессоре ACM-G10 будут оснащены одним и тем же кулером.

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В январе начали распространяться первоначальные предположения о потенциальной склонности Acer к графическим картам Radeon. Как оказалось, эти слухи были действительно правдивыми, и Acer официально объявила о своей совместной работе над видеокартами Radeon 7900 во время мероприятия Computex. К сожалению, до сих пор ни одна из них не была выпущена, поскольку компания предлагала исключительно графические процессоры Intel. Однако это скоро изменится, так как в этом месяце Aser готовится выпустить модели BiFrost Predator в разогнанном варианте и карты с эталонными характеристиками. Первыми картами Acer Radeon будут модели RX 7600, а не высокопроизводительные видеокарты.

Серия BiFrost демонстрирует уникальную гибридную конструкцию системы охлаждения, сочетающую в себе нагнетательный и осевой вентиляторы. Общий дизайн очень похож на таковой у серии Arc, с единственным заметным отличием, заключающимся в системе питания, которая теперь использует один 8-контактный разъем вместо двух. Размер кулера остается одинаковым как для серий Arc, так и для Radeon, что позволяет предположить большую эффективность для RX 7600, учитывая его более низкий TDP в диапазоне 170-180 Вт в зависимости от конкретной модели.

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Предполагая, что на изображениях показаны карты A750/RX7600, в более дешевых моделях BiFrost также не будет ARGB подсветки вокруг вентиляторов. Но это не большая потеря, учитывая, что речь идет о картах по цене 200-300 долларов. Arc A750 будет стоить 7990 тайваньских долларов (258 долларов США), RX 7600 будет стоить 8490 тайваньских долларов (274 доллара США), а вариант RX 7600 OC будет стоить 8999 тайваньских долларов (290 долларов США).