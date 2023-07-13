Это с одной стороны выглядит логичным, так как карты используют только 8 линий разъема, но может повлиять на надежность фиксации видеокарты в корпусе

Известно, что графические процессоры AD106 и AD107 в видеокартах RTX 4060 Ti и RTX 4060 не используют все 16 линий шины PCI Express. Несмотря на ограничение в восемь линий, производители видеокарт по-прежнему используют полноразмерный разъем для этих карт. Естественно, эти 8 дополнительных линий не связаны электрически, но более широкий разъем служит своего рода опорой, которая, среди прочего, может предотвратить провисание графического ускорителя. Это особенно полезно для карт с большими конструкциями системы охлаждения с тремя вентиляторами, которые продолжают использоваться в видеокартах среднего класса.

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Модели Palit DUAL и StormX имеют двухслотовую конструкцию с одним или двумя вентиляторами. На данный момент это самые дешевые модели от данной компании, и на то есть веская причина. Чтобы привлечь любого потребителя, эти модели должны быть дешевыми в производстве и иметь относительно хорошие тепловые характеристики. К сожалению, в обзорах указано, что модель DUAL входит в число самых горячих RTX 4060 под нагрузкой, так что охлаждение точно не ее сильная сторона.

Интересной фишкой этих карт является урезанный интерфейс PCI Express. Вместо полноразмерного интерфейса с 16 дорожками карты оснащаются 8 полосами.

Это касается как моделей Dual и StormX, так и их клонов, таких как Emtek Dual. Это, конечно, не влияет на производительность, все RTX 4060 на рынке, которые имеют полный слот PCIe, на самом деле не используют все эти линии.

Тем не менее производители графических карт поддерживают полный размер, чтобы обеспечить большую стабильность для более крупных графических ускорителей или, возможно, с такой же вероятностью, чтобы сохранить внешний вид своих видеокарт среднего уровня. Все модели класса X60, выпущенные за предыдущие 15 лет, имели 16 полос:

GeForce GTX 260: PCIe 2.0 x16;

GeForce GTX 460: PCIe 2.0 x16;

GeForce GTX 560: PCIe 2.0 x16;

GeForce GTX 660: PCIe 3.0 x16;

GeForce GTX 760: PCIe 3.0 x16;

GeForce GTX 960: PCIe 3.0 x16;

GeForce GTX 1060: PCIe 3.0 x16;

GeForce RTX 2060: PCIe 3.0 x16;

GeForce RTX 3060: PCIe 4.0 x16;

GeForce RTX 4060: PCIe 4.0 x8.

Стоит отметить, что неиспользуемые линии интерфейса можно использовать для других нужд. Например, недавно в сети появилась информация о прототипе видеокарты RTX 4060 от компании ASUS, которая встроила в видеокарту два слота под SSD накопители, используемые для передачи данных, что не должно никак отразиться на производительности графического процессора. Возможно, что такой способ использования простаивающих линий PCIe возьмут на вооружение производители видеокарт в будущем.

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