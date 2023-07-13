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IEEE добавил стандарт 802.11bb в качестве беспроводной связи на основе света
Новый стандарт 802.11bb в 100 раз быстрее, чем Wi-Fi и более безопасен

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 Сегодня Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) добавил 802.11bb в качестве стандарта беспроводной связи на основе света. Публикация стандарта приветствовалась бизнесом Li-Fi, поскольку это поможет ускорить развертывание и внедрение нового стандарта технологии передачи данных на основе света.

 Преимущества использования света, а не радиочастот (RF) подчеркиваются сторонниками Li-Fi, такими как pureLiFi, Fraunhofer HHI и рабочая группа Light Communications 802.11bb. Сообщается, что Li-Fi обеспечивает «более быструю и надежную беспроводную связь с беспрецедентной безопасностью по сравнению с обычными технологиями, такими как Wi-Fi и 5G». Теперь, когда был выпущен стандарт IEEE 802.11bb Li-Fi, есть надежда, что совместимость между системами Li-Fi и Wi-Fi будет полностью решена.

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 Конечно, Li-Fi не вытеснит альтернативы Wi-Fi, 5G и проводные сети. Радиоволны по-прежнему имеют явное преимущество в отношении передачи через атмосферу на большие расстояния и через непрозрачные объекты.

В видеоролике Fraunhofer HHI выше можно увидеть систему Li-Fi, использующую инфраструктуру освещения здания для передачи данных. Источники света при этом не мигают, так как для передачи данных используется часть инфракрасного спектра.

 Li-Fi может похвастаться высочайшей скоростью передачи данных до 224 ГБ/с. Доминик Шульц из Fraunhofer отмечает, что, поскольку он работает в эксклюзивном оптическом спектре, это обеспечивает более высокую надежность и меньшую задержку. Кроме того «распространение света в пределах прямой видимости повышает безопасность, предотвращая проникновение через стены, снижая риск помех и подслушивания, а также обеспечивая навигацию внутри помещений с точностью до сантиметра».

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 Теперь, когда опубликован стандарт IEEE 802.11bb, производители могут быть более уверены в экосистеме и начать интегрировать технологию там, где это возможно. pureLiFi, уже подготовил модуль Light Antenna ONE для интеграции в подключенные устройства. Этот компонент длиной 14,5 мм, изображенный на фото выше, в настоящее время предоставляется OEM-производителям для оценки его возможностей. В своих рекламных материалах фирма предполагает, что Li-Fi предпочтительнее Wi-Fi из-за большего количества подключений без перегрузок, большей безопасности и конфиденциальности, а также выполнения тяжелых задач, требующих высокой пропускной способностью.

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#wi-fi #беспроводная связь #ieee #беспроводные сети #ieee 802.11bb #li-fi
Источник: tomshardware.com
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