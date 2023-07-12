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В сеть попали характеристики процессоров Intel Raptor Lake-S Refresh для настольных ПК
Почти вся линейка процессоров кроме Core i9 получит увеличение количества ядер

 Линейка процессоров Intel Raptor Lake Refresh для настольных ПК 14-го поколения выйдет через несколько месяцев, и теперь в сети появились некоторые предполагаемые новые спецификации чипов, предоставленные RedGamingTech.

 Intel планировала запустить обновленную серию Raptor Lake, и появилось несколько слухов, связанных с этой линейкой. Семейство процессоров Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения для настольных ПК будет поддерживать текущую платформу LGA 1700 и будет включать варианты «S» для настольных ПК и «HX» для мобильных устройств. Однако на этот раз RedGamingTech предоставил подробную информацию о конкретных моделях в линейке процессоров для настольных ПК, которые можно увидеть ниже:

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 Вышеупомянутые процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake-S для настольных ПК показывают, что Intel сосредоточилась на большем количестве ядер, особенно в линейке Core i5. Кроме того, по слухам, Core i7-14700/K/F также выиграет от увеличения количества ядер, что в конечном итоге сделает процессоры отличным вариантом для тех, кто не готов перейти на платформу LGA 1851. Ходят слухи, что процессоры Intel Core i3 в линейке также увидят скачок с 4 до 6 ядер.

Core i9 13-го поколения (до 24 ядер) -> Core i9 14-го поколения (до 24 ядер);

Core i7 13-го поколения (до 16 ядер) -> Core i9 14-го поколения (до 20 ядер);

Core i5 13-го поколения (до 14 ядер) -> Core i5 14-го поколения (до 16 ядер);

Core i3 13-го поколения (до 4 ядер) -> Core i3 14-го поколения (до 6 ядер).

 Хотя конкретная информация о серии настольных процессоров еще не подтверждена, в прошлом было несколько утечек, которые намекают на то, что предложит обновленная линейка. Вот что можно ожидать, основываясь на информации, которую удалось собрать из различных источников:

 - та же архитектура, что и у Raptor Lake (ядра Raptor Cove P-Core + E-Cores Gracemont)

 - тот же узел процесса, что и у Raptor Lake (Intel 7, также известный как 10 нм++)

 - более высокие тактовые частоты свыше 6,0 ГГц

 - поддержка более быстрых модулей памяти DIMM DDR5

 - более высокое энергопотребление (около 300 Вт)

 - совместимость с существующими материнскими платами с сокетом LGA 1700/1800

 Можно ожидать, что новая линейка Intel Raptor Lake-S Refresh 14-го поколения будет запущена в середине октября, как сообщалось в предыдущих утечках.

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 Подробная информация о ценах на линейку Raptor Lake Refresh пока не известна, но также можно ожидать, что цены будут такими, как и у существующих моделей, а текущая линейка получит небольшое снижение цен. На мероприятии Intel Innovation 2023, запланированном на середину сентября, компания, скорее всего, представит дополнительную информацию о своей будущей линейке продуктов.

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#intel #процессоры #raptor lake #процессоры intel #raptor lake refresh
Источник: wccftech.com
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