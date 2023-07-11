Вторая модель компании Nothing получит значительное улучшение характеристик

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания Nothing наконец запустила свой второй телефон Phone (2), более дорогую и мощную альтернативу Phone (1), которая также продолжит продаваться. Phone (2) крупнее своего предшественника: его официальный вес составляет 201,2 г, а размеры — 162,1 x 76,4 x 8,6 мм. Сравнительные характеристики Nothing Phone (2) и Phone (1) представлены в таблице ниже:

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По-видимому, сама Nothing будет предлагать Phone (2) только с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а сторонние продавцы предлагают варианты с 12 ГБ ОЗУ. Стоит сказать, что Phone (2) доступен в трех конфигурациях. Стоит отметить, что Nothing ограничивает белые модели 12 ГБ ОЗУ, а черные доступны со всеми комбинациями памяти:

8 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти — 599 долларов США/579 фунтов стерлингов/679 евро;

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти — 649 долларов США/629 фунтов стерлингов/729 евро;

12 ГБ ОЗУ/512 ГБ памяти — 749 долларов США/699 фунтов стерлингов/849 евро.

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Phone (2) уже доступен для предварительного заказа. Не стоит сбрасывать со счетов различные аксессуары при заказе Phone (2), включая наушники-вкладыши Ear (2). Полную информацию можно найти на веб-сайте Nothing. Насколько можно судить, Nothing начнет отгружать предзаказанные Phone (2) 17 июля.