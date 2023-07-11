Компания Intel находится на завершающей стадии подготовки своих чипов Meteor Lake к запуску в конце этого года. В грядущей серии мобильных процессоров Core Ultra будет представлена совершенно новая архитектура, основанная на технологическом процессе Intel 4, включающая гибридный дизайн с ядрами Redwood Cove (Core) и Crestmont (Atom).
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Согласно сообщению Golden Pig Upgrade, квалификационный образец (QS) чипа Meteor Lake в настоящее время работает в диапазоне мощностей от 20 до 65 Вт и может достигать максимальной тактовой частоты до 4,8 ГГц. Хотя это не соответствует текущему Core i7-1370P линейки Raptor Lake с возможностью ускорения до 5,0 ГГц, источник предполагает, что цель состоит в том, чтобы достичь частоты 5,0 ГГц с новой серией Core Ultra 9.
Полноценный вычислительный кристалл состоит из 6 высокопроизводительных, 8 эффективных и 2 энергоэффективных ядер. Подсистема графического процессора будет включать 8 ядер Xe со 128 исполнительными модулями или 1024 шейдерными модулями (FP32). Это, в сочетании с заявленной тактовой частотой 2,2 ГГц, дает вычислительную мощность с одинарной точностью 4,5 TFLOPS, что представляет собой увеличение всего на 5% по сравнению с самой мощной встроенной графикой AMD Radeon 780M на архитектуре RDNA3, используемой в APU Phoenix.
APU AMD Phoenix довольно популярны и успешно используются в большинстве портативных игровых консолях, но процессоры для мобильных компьютеров не так сильны, как ожидалось. Тем не менее платформа открывает новые рынки для AMD, и теоретически ничто не должно помешать Intel сделать то же самое.