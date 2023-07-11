Однако разница с традиционными системами теплораспределителей получилась всего в 1 градус, что невыгодно с точки зрения производственных затрат

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Команда Gamer Nexus недавно посетила штаб-квартиру AMD в Остине, где сотрудник компании снял видео, демонстрирующее прототипы процессоров, включая невыпущенные модели Ryzen 9 5950X3D и 5900X3D. Канал YouTube Gamer Nexus пообещал, что в течение следующих нескольких недель будет опубликовано больше видеозаписей тура по штаб-квартире AMD.

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Примечательной деталью была старая концепция распределителя тепла для процессоров Zen 4 со скрытой испарительной камерой с улучшенными характеристиками охлаждения по сравнению с обычными металлическими решениями. Испытания показали, что дополнительные затраты, необходимые для интеграции испарительной камеры, не стоят полученной разницы температур в 1°C по сравнению с традиционной металлической конструкцией IHS. AMD подтвердила, что концепция не получила дальнейшего развития. Было обнаружено, что прототипы чипов выделяют тепло, превышающее ожидаемый нормальный уровень, в условиях непрерывной длительной рабочей нагрузки.

Gamers Nexus сообщил: «Эта экскурсия по штаб-квартире AMD в Остине включает лаборатории из обширного кампуса, что позволяет нам увидеть невиданные ранее инструменты, используемые разработчиком микросхем стоимостью в сто миллиардов долларов.

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Во время этих туров мы увидим невыпущенные прототипы, такие как теплоотводы с испарительной камерой, пластины от первых производителей и неназванные процессоры, а также узнаем о технологиях и инструментах, используемых для тестирования и проектирования процессоров AMD Ryzen».