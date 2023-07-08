Это значительно упростит управление громкостью в приложениях, сведя действия пользователей к минимуму

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В Windows 10 и более ранних версиях операционной системы от Microsoft самый быстрый и простой способ изменить громкость выбранных приложений — это щелкнуть правой кнопкой мыши значок громкости на панели задач и открыть микшер громкости. В Windows 11 Microsoft модернизировала панель задач и переместила классический микшер громкости в настройки Windows.

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Хотя устаревшая опция была удалена в Windows 11, Microsoft планирует добавить современную версию на панель задач со следующим обновлением функций Windows 11 23H2, что позволяет изменять громкость любых открытых браузеров или приложений.

На приведенном ниже снимке экрана показано, что интерфейс Windows 11 23H2 напоминает устаревший микшер громкости Windows 10. Это простой в использовании и самый быстрый способ увеличить или уменьшить громкость. Важно понимать, что микшер громкости некоторое время был доступен в настройках, но теперь Microsoft делает его легко доступным через панель задач.

Микшер громкости встроен в быстрые настройки в Windows 11 23H2, и пользователи также могут получить к нему доступ с помощью нового сочетания клавиш WIN + CTRL + V. Сотрудники Microsoft пообещали, что новый способ требует меньшего количества кликов, чтобы лучше управлять любимыми приложениями.

Как и в настройках Windows, можно вручную установить технологию пространственного звука для входов и выходов отдельных приложений. Можно использовать возможности Dolby и Windows Sonic, выбрав их в быстрых настройках.

Еще одно заметное обновление, связанное с настройками Windows, в Windows 11 23H2 — это новая домашняя страница, которая использует меню рекомендаций. Например, подменю «рекомендуемые настройки» может показать модели использования и предоставить доступ к соответствующим параметрам настроек, таким как ночной режим.

Подменю «Облачное хранилище» позволяет отслеживать использование облака, а «Восстановление учетной записи» позволяет контролировать безопасность учетной записи Microsoft. Точно так же в настройках Windows теперь есть настройка «Персонализация» для изменения цвета или фона рабочего стола.

Microsoft предлагает новые настройки только для пользователей выпусков Windows 11 Home и Pro, и они будут поставляться по умолчанию в версии 23H2. Они также будут перенесены на предыдущие версии с помощью ежемесячных накопительных обновлений.

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Хотя Microsoft еще не объявила о следующем обновлении функций, в недавнем предварительном обновлении были ссылки на Windows 11 23H2, что подтверждает наличие второго выпуска ОС.