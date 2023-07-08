Кроме толщины в 2 слота новинка может похвастаться нетипичным для компании MSI белым цветом ускорителя

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Согласно сообщениям, надежды NVIDIA на успешный запуск видеокарты RTX 4060 Ti 16 ГБ могут не оправдаться, а партнеры компании не испытывают особого энтузиазма в отношении грядущей новинки. Тем не менее есть некоторые бренды, которые считают, что эта видеокарта заслуживает совершенно нового дизайна.

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MSI уже представила серию RTX 4060 Ti GAMING TRIO с черным дизайном и толстым 2,5-слотовым кулером, хотя самому графическому процессору требуется всего 160 Вт энергии. Сейчас компания работает над другой картой линейки GAMING, только на этот раз с более тонким кулером.

Предстоящая карта называется RTX 4060 Ti 16GB GAMING X SLIM WHITE, что звучит слишком громко и представляет собой свежий дизайн для графического ускорителя NVIDIA. Как следует из названия, карта по-прежнему будет частью линейки GAMING, но получит более стильный внешний вид и новую белую цветовую гамму. Это не просто изменение цвета, а совершенно новый более крутой дизайн с полосками RGB-подсветки, имеющие другую ориентацию, чем в оригинальной серии. Возможно, это самый простой способ отличить новый дизайн, не считая цвет.

Напомню, что RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти имеет те же характеристики, что и вариант с 8 ГБ. Он будет оснащен графическим процессором AD106-350 с 4352 ядрами CUDA и TDP 200 Вт. Версия на 16 ГБ по-прежнему будет ограничена 128-битной шиной памяти и интерфейсом PCIe Gen4 с восемью линиями.

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Запуск карты запланирован на 18 июля. Название «GAMING X» означает, что карта не будет продаваться по рекомендуемой производителем розничной цене и будет стоить более 499 долларов.