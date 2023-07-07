Похожу, что ASUS сегодня является основным ньюсмейкером в области компьютерной графики. На этот раз появилась информация, что компания обновила видеокарту RTX 3060 Ti, включив в неё разъем питания 12VHPWR. Это первая известная карта на архитектуре Ampere среднего класса, в которой используется разъем такого типа.
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NVIDIA впервые выпустила карты серии RTX 30 Founders Edition с 12-контактным разъемом, который может заменить несколько стандартных 8-контактных кабелей, гарантируя при этом более высокую мощность. С выпуском RTX 3090 Ti NVIDIA увидел свет новый разъем питания, известный как 12VHPWR, который был развитием упомянутого 12-контактного разъема с включением дополнительных 4 контактов данных.
RTX 3060 Ti вышла с 8-контактным разъемом питания, которого достаточно для обеспечения мощности до 225 Вт, включая питание от разъема PCIe. Оригинальная модель с 12 ГБ памяти имеет TDP 200 Вт, что вполне соответствует этому диапазону. Таким образом переход на разъем 12VHPWR не был необходим, но именно это произошло с эксклюзивной для Китая картой RTX 3060 Ti ATS/Megalodon.
Первая фотография, показывающая новую версию модели ATS, была размещена в китайских социальных сетях, и доказала применение нового разъема 12VPHWR. Интересно, что ASUS уже выпустила свою видеокарту RTX 3060 ATS V2, но она имеет старое 8-контактное подключение. Причина, побудившая ASUS оснастить модель RTX 3060 Ti разъемом 12VPHWR, неясна. Это кроме того хоть незначительно, но повлияет на её стоимость в сторону увеличения.