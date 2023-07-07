Подобное ценообразование вызывает серьезное недоумение и вопросы о перспективах её продаж

ASUS готовится к скорому выпуску своей новейшей видеокарты RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Однако одна из моделей линейки вызывает вопросы о её ценообразовании, которое вряд ли оценят потенциальные покупатели.

реклама

Согласно официальной информации, видеокарты RTX 4060 Ti, оснащенные 16 ГБ памяти, будут стоить на 100 долларов дороже, чем вариант с 8 ГБ. NVIDIA установила цену на эту конкретную модель на уровне 499 долларов, в то время как доступная в настоящее время карта с 8 ГБ памяти продается за 399 долларов. Для видеокарт линейки ASUS ROG STRIX было обычным явлением повышенная цена, значительно превышающая рекомендованную производителем, будь-то модели от AMD или Nvidia.

Продающаяся сейчас ROG STRIX RTX 4060 Ti 8 ГБ не является исключением и в настоящее время продается по необоснованной цене в 489 долларов. Такая цена просто неразумна для карты со 128-битной архитектурой на сегодняшний день. Тем не менее на ценовую стратегию ASUS также повлияет изменение NVIDIA рекомендованной розничной цены для модели на 16 ГБ, что потенциально может привести к повышению цены до 600 долларов, если информация от ITHome окажется верной.

ITHome сообщает, что вариант ASUS ROG STRIX RTX 4060 Ti 16 ГБ будет стоить 4699 юаней, что всего на 100 юаней меньше, чем у RTX 4070, которая продается по цене 4799 юаней для варианта Founders Edition. RTX 4070 в настоящее время можно найти за 4400 юаней, что делает 16-гигабайтную модель от ASUS еще дороже.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Согласно сообщениям, партнеры компании Nvidia выразили обеспокоенность по поводу не радужных перспектив продаж RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти, в первую очередь из-за ее высокой цены. Ситуация может быть еще более серьезной, чем предполагала NVIDIA, особенно с моделями, подобными представленной ASUS.