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Samsung Galaxy S23 FE появился в базе данных Geekbench
Судя по информации Geekbench смартфон будет работать на чипсете Exynos 2200
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 Несмотря на то, что не так давно появилась информация об отсутствии в планах Samsung выпуска Galaxy S23 FE, в сети обнаружены доказательства реальности Galaxy S23 FE. Некоторые рендеры доступного флагмана появились не так давно вместе с информацией о емкости его батареи. Теперь список Geekbench подтверждает чипсет смартфона, и, к сожалению, это не Snapdragon 8 Plus Gen 1, как предсказывалось ранее.

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 Samsung Galaxy S23 FE появился в Geekbench под номером SM-S711B. Он работает на устаревшей системе на чипе Exynos 2200, что подтверждается тактовой частотой его трехкластерного процессора и моделью платы. Кроме того наличие графического процессора Xclipse 920 еще раз подтверждает это предположение. Данный конкретный вариант Galaxy S23 FE имеет 8 ГБ оперативной памяти.

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 Вариант на базе чипсета Qualcomm может быть в разработке, но на текущий момент нет никаких доказательств, подтверждающих это предположение. Есть слухи, что Exynos 2200, на котором работает Galaxy S23 FE, производится на значительно улучшенной версии 4-нм техпроцесса Samsung, поэтому он может быть не таким капризным, как тот, который используется в серии Galaxy S22.

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#смартфоны #samsung #exynos 2200 #смартфоны samsung #смартфоны самсунг #galaxy s23 fe
Источник: notebookcheck.net
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