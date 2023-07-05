Всего представлено 4 версии устройства с различными конфигурациями памяти, емкости аккумулятора и корпусами

Nubia наконец-то выпустила смартфон RedMagic 8S Pro, который дебютировал вместе с игровым планшетом RedMagic. Хотя новинка является лишь обновленным RedMagic 8 Pro, это первый смартфон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Хотя Qualcomm еще не прокомментировала новый чипсет, скорее всего, он будет продаваться за пределами Китая как Snapdragon 8 Plus Gen 2.

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По-видимому, Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version — это другое название Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, на котором работает серия смартфонов Galaxy S23. Оба набора микросхем имеют пиковую тактовую частоту процессора 3,36 ГГц. Точно так же у чипсетов соответствует частота графического процессора, равная 719 МГц. Тем не менее включение 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X и флэш-памяти UFS 4.0 помогает RedMagic 8S Pro набрать 1 713 658 баллов в AnTuTu, что является новым рекордом производительности среди смартфонов на платформе Android.

Также RedMagic 8S Pro имеет плечевые кнопки, дизайн чипа Red Core 2, позволяющий освободить Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, и улучшенную систему охлаждения ICE 12. Кроме того, Nubia оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480 x 1116 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 960 Гц. Панель имеет пиковое значение 1300 нит и соотношение экрана к корпусу 93,7% благодаря фронтальной камере под экраном (UDC).

RedMagic 8S Pro стоит от 3999 юаней (~ 554 доллара) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Эта стандартная модель имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. В качестве альтернативы Nubia предлагает RedMagic 8S Pro+ с батареей емкостью 6000 мАч и проводной зарядкой мощностью 165 Вт по цене 5499 юаней (~ 762 доллара) и специальную версию Bumblebee Super Warrior Collection Edition, изображенную ниже.

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Компания также выпустила прозрачные версии обоих вариантов. Все модели поставляются с 50-мегапиксельной основной, 16-мегапиксельной фронтальной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерами. Nubia еще не прокомментировала глобальный запуск, но недавние выпуски смартфонов RedMagic предполагают, что RedMagic 8S Pro в конечном итоге будет доступен за пределами Китая.