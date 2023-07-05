Новинка не имеет дополнительного разъема питания, но оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами

Компания ASRock присутствует на рынке графических процессоров со времен серии Radeon 500, но предыдущие разработки не получалось сделать компактными и низкопрофильными из-за высокого энергопотребления. Однако с появлением графического процессора Intel Arc A380, который не требует внешних разъемов питания и довольствующийся только 75 Вт, подаваемыми через слот PCIe, ASRock решила, что пришло время для этого типа видеокарты.

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В отличие от модели Challenger ITX с заводским разгоном, новая версия карты имеет эталонную тактовую частоту графического процессора на уровне 2,0 ГГц из коробки. Как и любой другой вариант Arc A380, карта от ASRock оснащена 6 ГБ памяти стандарта GDDR6, взаимодействующей с графическим процессором при помощи 96-битного интерфейса. Память работает на высокой скорости 15,5 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 186 ГБ/с.

Важно отметить, что эта видеокарта не предназначена для игровых систем. Карты Arc A380 отлично подходят для использования в качестве дополнительных графических процессоров для эффективного AV1 кодирования, что делает их небольшой форм-фактор еще более привлекательным выбором по сравнению с конкурирующими продуктами, позволяя собирать компактные сборки для создателей видеоконтента.

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Низкопрофильная Arc A380 от ASRock не является первой и единственной в своем роде, поскольку MSI уже продемонстрировала аналогичный дизайн ещё несколько месяцев назад, который даже предлагает такую же систему охлаждения с двумя вентиляторами. Кроме того обе карты имеют общее ограничение по возможности подключения дисплеев. Вместо четырех разъемов карта ASRock оснащена комбинацией двух портов: DisplayPort 2.0 и HDMI 2.0b.