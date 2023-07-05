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Ryzen 3 5100 может выйти в розничную продажу
Об этом свидетельствует его появление в списке поддерживаемых моделей материнской платой X570 AORUS XTREME на сайте компании Gigabyte
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 Процессоры AMD на архитектуре Zen 3 по-прежнему остаются одними из лучших для игр. Некоторые необъявленные чипы имеют большой потенциал, но, к сожалению, они доступны только OEM-производителям или на черном рынке, например, некоторые из моделей Ryzen 5000G (Cezanne) без встроенной графики.

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 Три процессора Ryzen относятся к семейству Cezanne и не имеют iGPU: Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 5100. Из этой тройки Ryzen 5 5500 — единственная модель, доступная для розничного рынка. Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100 — это OEM-процессоры, которые время от времени появляются на различных электронных торговых площадках. AMD даже не указывает Ryzen 7 5700 или Ryzen 3 5100 на сайте компании. Существование и спецификации процессоров известны только благодаря списку поддерживаемых процессоров, предоставленному производителями материнских плат.

 Как и процессоры AMD на базе архитектуры Zen 3, Ryzen 3 5100 использует 7-нм техпроцесс TSMC. Однако важно подчеркнуть, что Ryzen 3 5100 является частью линейки Cezanne, которая использует монолитный кристалл. Его не следует путать с Vermeer, который также использует название Ryzen 5000, но имеет чиплетный дизайн. Кроме того одно только название модели Ryzen 3 5100 говорит о том, что это преемник Ryzen 3 4100 на базе Zen 2.

 Ryzen 3 5100 и Ryzen 3 4100 имеют общие черты, включая четыре ядра с восемью потоками, 2 МБ кэш-памяти второго уровня, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и TDP 65 Вт. Первый, однако, имеет повышенную тактовую частоту на 200 МГц и удвоенный кэш L3, не говоря уже о более мощных ядрах Zen 3.

 Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 5100 со степпингом A0 не имеют встроенных видеопроцессоров, поэтому они предназначены для работы в паре с дискретными видеокартами. Три процессора также предназначены для платформы AM4, и небольшого обновления прошивки достаточно, чтобы они заработали на материнских платах серий AMD 400 и AMD 500.

 Процессоры AMD Ryzen 7000 (Raphael) на базе архитектуры Zen 4 уже некоторое время присутствуют на рынке. К сожалению, компания забыла о сегменте начального уровня. Ryzen 5 7600, самый доступный процессор Zen 4, продающийся по цене 229 долларов. Но более 200 долларов не готовы платить большинство экономных потребителей.

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 Выпуск четырехъядерного процессора Zen 4, скорее всего, не входит в ближайшие планы AMD. Ryzen 3 5100 не предлагает такой же производительности, как аналоги Zen 4, но, по крайней мере, он быстрее, чем Ryzen 3 4100. Кроме того, Ryzen 3 5100 уже доступен для OEM-производителей и вполне мог бы выйти на розничный рынок.

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Источник: tomshardware.com
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