Стремясь подготовить свою экосистему независимых поставщиков программного обеспечения к новым технологиям с будущими микроархитектурами процессоров, Intel периодически выпускает справочные руководства с наборами инструкций. Последнее из них просочилось в сеть, и в нем впервые упоминаются грядущие микроархитектуры пользовательских процессоров Arrow Lake и Lunar Lake. Судя по всему, компания Intel планирует масштабный рывок в области ускорения клиентского ИИ, начиная с будущей архитектуры Meteor Lake, которая дебютирует в конце этого года. Ожидается, что новые процессоры будут иметь аппаратное ускорение ИИ с новой функцией AI Boost.
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Компания может использовать AI Boost с еще большими возможностями в последующих микроархитектурах, таких как Arrow Lake и Lunar Lake. Среди наборов инструкций, имеющих отношение к построению и обучению нейронной сети с искусственным интеллектом, можно выделить AVX VNNI с INT8, AVX VNNI с INT16, AVX-IFMA и AVX-NE Convert. Есть несколько новых инструкций, связанных с безопасностью, включая SHA512, SM3 и SM4. «Lunar Lake» представит новую инструкцию TSE-PBNDKB (полное шифрование хранилища). Справочное руководство по ISA доступно по данной ссылке.