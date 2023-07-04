Об этом свидетельствует появившееся в сети справочное руководство с наборами инструкций Intel

Стремясь подготовить свою экосистему независимых поставщиков программного обеспечения к новым технологиям с будущими микроархитектурами процессоров, Intel периодически выпускает справочные руководства с наборами инструкций. Последнее из них просочилось в сеть, и в нем впервые упоминаются грядущие микроархитектуры пользовательских процессоров Arrow Lake и Lunar Lake. Судя по всему, компания Intel планирует масштабный рывок в области ускорения клиентского ИИ, начиная с будущей архитектуры Meteor Lake, которая дебютирует в конце этого года. Ожидается, что новые процессоры будут иметь аппаратное ускорение ИИ с новой функцией AI Boost.

реклама

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI RTX 4070 за копейки в Регарде -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Компания может использовать AI Boost с еще большими возможностями в последующих микроархитектурах, таких как Arrow Lake и Lunar Lake. Среди наборов инструкций, имеющих отношение к построению и обучению нейронной сети с искусственным интеллектом, можно выделить AVX VNNI с INT8, AVX VNNI с INT16, AVX-IFMA и AVX-NE Convert. Есть несколько новых инструкций, связанных с безопасностью, включая SHA512, SM3 и SM4. «Lunar Lake» представит новую инструкцию TSE-PBNDKB (полное шифрование хранилища). Справочное руководство по ISA доступно по данной ссылке.