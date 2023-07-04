Оболочка MIUI 14 появилась в середине декабря 2022 года и, в зависимости от устройства, которое ее использует, может быть построена на базе ОС Android 12 или Android 13. К счастью, похоже, что MIUI 15 также будет использовать две версии Android в качестве основы, поэтому многие старые телефоны могут быть совместимым с оболочкой после запуска. Очевидно, что это произойдет через некоторое время, поскольку мобильная ОС следующего поколения только появилась на тестовых серверах Xiaomi на стадии альфа-тестирования.
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Согласно данным Mi Code, версии, обнаруженные на тестовом сервере, имеют номера 23.5.22 и 23.7.2. Основываясь на этих числах, можно с уверенностью предположить, что разработка началась в мае, так как 23.5.22 должна была быть готова к тестированию 22-го числа этого месяца (формат чисел ГГ.ММ.ДД или ГГ.М.ДД в этом случае). Поскольку говорить об отдельных характеристиках и особенностях новой ОС пока рано, то пока можно говорить об улучшении анимаций и различных нововведениях.
Информация, доступная на тестовом сервере, также включает ссылку на «garnet», который, как известно, является кодовым названием модели из грядущей линейки Redmi Note 13. Характеристики устройства пока неизвестны, но ожидается, что оно будет доступно в Китае, Индии и других странах мира. Поскольку MIUI 15 уже доступна для него на раннем этапе, можно с уверенностью предположить, что семейство Redmi Note 13 будет запущено именно с MIUI 15. Осталось узнать, появится ли оно одновременно с Android 14 или после его выхода.