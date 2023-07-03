Xiaomi объявила, что набирает необходимое количество пользователей, готовых стать бета-тестерами новой версии MIUI на базе Android 14. В настоящее время это обновление называется «бета-версия MIUI». Но есть ограничение. Как и ожидалось, компания решила предложить ранний доступ к Android 14 для своей последней флагманской серии смартфонов.
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В настоящее время к бета-тесту допускаются владельцы смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, а также модели Xiaomi 12T, но, что странно, не Xiaomi 12T Pro. Предположительно, это только начало бета-тестирования Xiaomi, и вскоре можно ожидать расширение списка поддерживаемых устройств, включая Xiaomi 12T Pro.
Стоит обратить внимание, что Xiaomi набирает бета-тестеров только для своей глобальной прошивки, а не для каких-либо других её версий, таких как дистрибутивы для ЕС или Индии. Xiaomi подчеркивает, что 2000 бета-тестеров на каждый смартфон должны быть готовы посетить сервисный центр Xiaomi, если возникнут проблемы после установки бета-обновления. Изъявившим желание принять участие в тестировании необходимо ознакомиться с сообщением на форуме Xiaomi для получения дополнительной информации и требований для участия в бета-тестировании.