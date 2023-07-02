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GTX 1650 заняла первое место в статистике Steam в июне
Сегодня на сайте Steam появилась обновленная информация об оборудовании пользователей за июнь
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 Steam опубликовал последние результаты своего ежемесячной статистики оборудования за июнь 2023 года. Это добровольный опрос, в котором пользователи могут принять участие, а данные публикуются на регулярной основе, что дает представление об используемом оборудовании обычных пользователей. В прошлом месяце были внесены некоторые коррективы, чтобы исправить проблему со сбором данных, из-за чего RTX 3060 сместилась с первого места и заняла 3-е место.

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 Стоит отметить, что, поскольку этот опрос проводится на добровольной основе, возможны некоторые колебания данных. Тем не менее это по-прежнему одна из лучших возможностей для постоянного мониторинга данных реальных пользователей. Часто можно увидеть изменения в аппаратных результатах, которые варьируются в зависимости от реальных событий и развития рынка. После корректировки, проведенной в прошлом месяце, произошли некоторые незначительные изменения в популярности графических карт и ожидаются дальнейшие изменения по мере снижения цен.

 Хотя в прошлом месяце RTX 3060 опустилась на третье место, в последнем месяце ей удалось подняться на второе место. Графический ускоритель для ноутбуков RTX 3060 опустился с третьего места на четвертое, заняв место GTX 1060. Что касается лидера, то второй месяц подряд NVIDIA GeForce GTX 1650 остается самым популярным графическим ускорителем.

 Рынок графических карт является высококонкурентным, но доминирует на нём аппаратное обеспечение Nvidia. Однако, что касается процессоров, то Intel также уже долгое время сохраняет лидерство над AMD. Большинство пользователей, использующих ЦП Intel, работают на частотах от 2,3 до 2,69 ГГц. С другой стороны, большинство пользователей AMD сообщают о среднем диапазоне частот своих процессоров от 3,3 ГГц до 3,69 ГГц.

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 В целом изменения в этом месяце были незначительными по сравнению с результатами мая. Некоторые позиции вообще не изменились, например, количество ядер, используемых каждой ОС. Большинство пользователей Windows используют процессоры с 6 ядрами, OSX - с 8 ядрами, а Linux — 4 ядра. Более подробно ознакомиться с последними результатами исследования оборудования можно на официальном сайте Steam.

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#steam #rtx 3060 #статистика #gtx 1650 #статистика steam
Источник: tomshardware.com
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