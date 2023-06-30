Первая информация о 6-ядерном AMD Ryzen 5 5600X3D появилась ещё в начале июня. Эта модель была упомянута одним из источников информации. Но так же быстро, как новость была распространена, люди, знакомые с дорожными картами AMD, сразу же начали сомневаться в том, что планируется такая модель вообще. Но оказалось, что это так.
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AMD решила запустить и продавать этот процессор исключительно через магазин MicroCenter, и компания подтвердила сегодня эту информацию. Этот американский розничный продавец будет единственным партнером по продаже данного процессора. Это означает, что Ryzen 55600X3D не будет выпущен ни в одной другой стране.
Как и предполагалось, 6-ядерная модель линейки Ryzen 5000X3D будет стоить значительно дешевле 8-ядерного Ryzen 7 5800X3D, являющегося одним из самых популярных игровых процессоров, который сейчас доступен всего за 280 долларов. Такой потенциальный 6-ядерный процессор должен быть естественно дешевле. Теперь подтверждено, что Ryzen 5 5600X3D будет стоить 229 долларов, что, безусловно, является отличной ценой для новой модели, хотя она основана на более старой архитектуре Zen3.
MicroCenter подтверждает характеристики 6-ядерного процессора, получившего базовую тактовую частоту 3,3 ГГц с возможностью разгона до 4,4 ГГц, как указано в первоначальном сообщении. AMD пришлось понизить частоты, чтобы соответствовать строгим нормам напряжения в моделях 3D V-Cache, поэтому базовая тактовая частота процессора будет на 300 МГц меньше по сравнению с Ryzen 5 5600X. Кроме того процессор имеет 3 МБ кэш-памяти L2 и 96 МБ кэш-памяти L3, что в сумме составляет 99 МБ.
TDP AMD Ryzen 5 5600X3D увеличен с 65 Вт в Ryzen 5 5600X до 105 Вт, как у Ryzen 7 5800X3D и других высокопроизводительных чипах на платформе AM4. Цена в 229 долларов намного ниже, чем Ryzen 5 5600X, но не следует забывать, что эта модель была выпущена в ноябре 2020 года, и у нее уже есть преемник в виде Ryzen 5 7600X с шестью ядрами на архитектуре Zen4, который продается по цене около 218 долларов.