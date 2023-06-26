Однако это самая простая модель, карта от того же производителя с заводским разгоном оценивается в 330 долларов

GeForce RTX 4060 от Nvidia официально поступит в продажу 29 июня, но они уже появляются в некоторых интернет-магазинах. На Newegg есть карта MSI Ventus GeForce RTX 4060 8 ГБ Black OC по рекомендованной розничной цене 299 долларов. Эта карта может похвастаться 3072 ядрами CUDA и тактовой частотой 2490 МГц, что на 30 МГц быстрее, чем у эталонной версии Nvidia.

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За дополнительные 30 долларов покупатели могут выбрать модель MSI RTX 4060 Gaming или Gaming X. Обе оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами и имеют длину 247 мм против 199 мм у Black OC. Вариант Gaming использует эталонную тактовую частоту 2460 МГц, в то время как карта Gaming X получила увеличенную тактовую частоту 2595 МГц. Эффективная частота памяти составляет 17000 МГц на всех картах.

Стандартная RTX 4060 является одной из трех моделей в линейке Nvidia RTX 4060. Две другие — это RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 16 ГБ. Карты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ доступны в различных ценовых категориях. Модель RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти должна появиться в июле на 100 долларов дороже.

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Ранее в этом месяце Nvidia поделилась результатами внутренних тестов своей RTX 4060. Как всегда, к ним следует относиться с долей скептицизма, поскольку они, несомненно, представляют собой наилучший сценарий для тестируемого устройства. Реальные результаты будут зависеть от многих факторов, включая другие процессоры, разрешение и настройки графики.