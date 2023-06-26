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Смартфон Vivo X90s вышел в продажу в Китае
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 Компания Vivo выпустила в Китае смартфон X90, где он доступен в четырех цветах. Как и ожидалось, обновленная модель X90s приходит на смену X90 и получает вместо чипсета Dimensity 9200 его последнюю версию Dimensity 9200+. Чипсет Dimensity 9200+ является разогнанной версией Dimensity 9200. По данным MediaTek, оригинальная однокристальная система на чипе получила разогнанные ядра ARM Cortex-X3, Cortex-A715 и Cortex-A510 на 300 МГц, 150 МГц и 200 МГц соответственно. Кроме того графический процессор Immortalis-G715 теперь также превосходит аналог в Dimensity 9200 на 17%.

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 Судя по всему Vivo X90s не претерпел каких-либо других изменений, за исключением новых вариантов зеленого и белого цветов. Таким образом характеристики смартфона совпадают с оригинальным X90. Телефон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1260 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Кроме того X90s получил основной объектив разрешением 50 мегапикселей с датчиком 1/1,49 дюйма, 12-мегапиксельный телеобъектив с двухкратным увеличением и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Как и X90, "новый" X90s также имеет аккумулятор емкостью 4810 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

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 Vivo X90s стоит в Китае 3999 юаней (около 553 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Кроме того Vivo предлагает модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ за 4299 юаней (около 594 долларов) и версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти за 4699 юаней (около 650 долларов). Как отмечает портал GSMArena, все версии имеют флэш-память стандарта UFS 4.0 и оперативную память LPDDR5X, в отличие от версии X90 начального уровня. Vivo начнет продавать X90s в Китае 30 июня, а информация о глобальном выходе смартфона пока отсутствует.

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Источник: notebookcheck.net
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