Vivo X90s получил новые цветовые варианты и более быстрый чипсет MediaTek Dimensity 9200+

Компания Vivo выпустила в Китае смартфон X90, где он доступен в четырех цветах. Как и ожидалось, обновленная модель X90s приходит на смену X90 и получает вместо чипсета Dimensity 9200 его последнюю версию Dimensity 9200+. Чипсет Dimensity 9200+ является разогнанной версией Dimensity 9200. По данным MediaTek, оригинальная однокристальная система на чипе получила разогнанные ядра ARM Cortex-X3, Cortex-A715 и Cortex-A510 на 300 МГц, 150 МГц и 200 МГц соответственно. Кроме того графический процессор Immortalis-G715 теперь также превосходит аналог в Dimensity 9200 на 17%.

реклама

Судя по всему Vivo X90s не претерпел каких-либо других изменений, за исключением новых вариантов зеленого и белого цветов. Таким образом характеристики смартфона совпадают с оригинальным X90. Телефон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1260 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Кроме того X90s получил основной объектив разрешением 50 мегапикселей с датчиком 1/1,49 дюйма, 12-мегапиксельный телеобъектив с двухкратным увеличением и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Как и X90, "новый" X90s также имеет аккумулятор емкостью 4810 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Vivo X90s стоит в Китае 3999 юаней (около 553 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Кроме того Vivo предлагает модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ за 4299 юаней (около 594 долларов) и версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти за 4699 юаней (около 650 долларов). Как отмечает портал GSMArena, все версии имеют флэш-память стандарта UFS 4.0 и оперативную память LPDDR5X, в отличие от версии X90 начального уровня. Vivo начнет продавать X90s в Китае 30 июня, а информация о глобальном выходе смартфона пока отсутствует.