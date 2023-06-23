Доступны будут комплекты модулей включая DDR5-6000 с задержки CL40 48-48-96

Компания G.Skill работает над небинарными модулями памяти стандарта DDR5 объемом 24 ГБ с профилями EXPO для процессоров AMD Ryzen серии 7000, судя по изображениям этих модулей DIMM, опубликованным MEGAsizeGPU. Новые модули линейки Trident Z5 будут рассчитаны на скорость передачи данных 6000 МТ/с, что является оптимальным показателем для процессоров AMD на платформе AM5.

реклама

Модули G.Skill Trident Z5 емкостью 24 ГБ, которые в настоящее время тестируются различными компаниями, рассчитаны на работу вплоть до моделей DDR5-6000 с настройками задержки CL40 48-48-96 при напряжении 1,35 В. Модули будут иметь профили AMD EXPO, упрощающие их настройку в системах AMD AM5. Кроме того это означает, что они тщательно протестированы и полностью совместимы с процессорами AMD Ryzen серии 7000 на базе микроархитектуры Zen 4.

Судя по изображениям, опубликованным @Zed_Wang, модули G.Skill Trident Z емкостью 24 ГБ (F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR) могут работать и загружать Windows в режиме DDR5-6000. Между тем утилита CPU-Z идентифицирует производителя DRAM как SpecTek, являющегося дочерней компанией Micron, поэтому похоже, что в данном случае используют 24-гигабайтные чипы от Micron.

Модули поставляются парами, поэтому более чем разумно предположить, что они будут продаваться в соответствующих двухканальных комплектах общей емкостью 48 ГБ. Хотя их цена неизвестна, вполне вероятно, что они будут располагаться между 32-гигабайтными и 64-гигабайтными комплектами и будут стоить соответственно.

Когда несколько месяцев назад производители модулей памяти начали поставлять свои модули DIMM DDR5 на основе 24-гигабитных микросхем DRAM, они содержали профили Intel XMP и отлично работали на системах с процессорами Intel. Теперь производители материнских плат должны были обеспечить их надлежащую поддержку в системах на базе AMD Ryzen 7000.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

До сих пор ни один производитель модулей памяти не предлагал небинарные модули с поддержкой AMD EXPO, поэтому G.Skill, вероятно, будет первой компанией, которая сделает это.