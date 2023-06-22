Intel неожиданно объявила, что больше не будет поставлять графические процессоры Arc A770 Limited Edition. Заявление касается только графических процессоров Intel линейки «Limited Edition» и пока только модели A770. Это означает, что все собственные разработки партнеров по-прежнему будут производиться, и Intel будет поставлять микросхемы данным компаниям, как и в прошлом, подтверждает PC Gamer.
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Arc A770 Limited Edition была одной из очень немногих моделей Intel с 16 ГБ видеопамяти. Это означает, что на рынке останутся только три модели Arc A770 с 16 ГБ, в том числе ACER Predator Bisfrost и Gunnir Photon в черно-белом цвете. Тем не менее Intel также предлагает своим партнерам модель с 8 ГБ, и в данной конфигурации есть целых четыре модели.
Кроме того уведомление об изменении цен было опубликовано вчера и уже вступило в силу. Обычно компания объявляет о снятии продукта с производства или об изменениях раньше, а такие процессы состоят из множества этапов, которые могут растянуться на год. Но в данном случае речь идет именно о немедленном прекращении произодства.
Что важно, уведомление об изменении не было выпущено для модели Arc A750 Limited Edition, которая остается одним из самых доступных современных графических ускорителей среднего сегмента на рынке.