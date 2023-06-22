Речь идет именно о модели с 16 ГБ памяти собственного производства

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Intel неожиданно объявила, что больше не будет поставлять графические процессоры Arc A770 Limited Edition. Заявление касается только графических процессоров Intel линейки «Limited Edition» и пока только модели A770. Это означает, что все собственные разработки партнеров по-прежнему будут производиться, и Intel будет поставлять микросхемы данным компаниям, как и в прошлом, подтверждает PC Gamer.

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Arc A770 Limited Edition была одной из очень немногих моделей Intel с 16 ГБ видеопамяти. Это означает, что на рынке останутся только три модели Arc A770 с 16 ГБ, в том числе ACER Predator Bisfrost и Gunnir Photon в черно-белом цвете. Тем не менее Intel также предлагает своим партнерам модель с 8 ГБ, и в данной конфигурации есть целых четыре модели.

Кроме того уведомление об изменении цен было опубликовано вчера и уже вступило в силу. Обычно компания объявляет о снятии продукта с производства или об изменениях раньше, а такие процессы состоят из множества этапов, которые могут растянуться на год. Но в данном случае речь идет именно о немедленном прекращении произодства.

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Что важно, уведомление об изменении не было выпущено для модели Arc A750 Limited Edition, которая остается одним из самых доступных современных графических ускорителей среднего сегмента на рынке.