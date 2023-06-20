Все модели относятся к стандарту ATX 3.0 и имеют разъемы 12VHPWR

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Компания Seasonic представила обновленный блок питания Prime PX мощностью 1600 Вт, который ранее был замечен на выставке Computex в этом месяце, а также две новые модели линейки Prime TX мощностью 1300 и 1600 Вт. Все три блока питания в отличие от своих предшественников соответствуют стандарту ATX 3.0. Похоже, что компания Seasonic еще не решила обновить свои более дешевые модели с меньшей мощностью до стандарта ATX 3.0. Что касается сегодняшних героев, то обе модели мощностью 1600 Вт оснащены двумя разъемами 12VHPWR, в то время как модель мощностью 1300 Вт довольствуется только одним разъемом 12VHPWR. Однако все три модели имеют не менее девяти разъемов CPU/PCIe 12 В и шесть модульных кабелей для периферийных устройств.

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Блок питания Prime PX имеет сертификацию 80 Plus Platinum, а блоки Prime TX — сертификацию 80 Plus Titanium, и это, по-видимому, единственное существенное различие между двумя линейками. Другие интересные функции включают 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с цифровым гибридным управлением, а также базовый тестер блока питания. Блоки питания также могут похвастаться 12-летней гарантией. Что касается цены, то модель Prime PX-1600 будет продаваться по цене 509,99 долларов или 459,99 евро, модель Prime TX-1300 можно будет приобрести за 519,99 долларов или 479,99 евро, и, наконец, блок Prime TX-1600 обойдется покупателям в 609,99 долларов или 549,99 евро.