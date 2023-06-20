Компания Seasonic представила обновленный блок питания Prime PX мощностью 1600 Вт, который ранее был замечен на выставке Computex в этом месяце, а также две новые модели линейки Prime TX мощностью 1300 и 1600 Вт. Все три блока питания в отличие от своих предшественников соответствуют стандарту ATX 3.0. Похоже, что компания Seasonic еще не решила обновить свои более дешевые модели с меньшей мощностью до стандарта ATX 3.0. Что касается сегодняшних героев, то обе модели мощностью 1600 Вт оснащены двумя разъемами 12VHPWR, в то время как модель мощностью 1300 Вт довольствуется только одним разъемом 12VHPWR. Однако все три модели имеют не менее девяти разъемов CPU/PCIe 12 В и шесть модульных кабелей для периферийных устройств.
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Блок питания Prime PX имеет сертификацию 80 Plus Platinum, а блоки Prime TX — сертификацию 80 Plus Titanium, и это, по-видимому, единственное существенное различие между двумя линейками. Другие интересные функции включают 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с цифровым гибридным управлением, а также базовый тестер блока питания. Блоки питания также могут похвастаться 12-летней гарантией. Что касается цены, то модель Prime PX-1600 будет продаваться по цене 509,99 долларов или 459,99 евро, модель Prime TX-1300 можно будет приобрести за 519,99 долларов или 479,99 евро, и, наконец, блок Prime TX-1600 обойдется покупателям в 609,99 долларов или 549,99 евро.