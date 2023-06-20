Кроме этого видеокарты теперь поддерживают игры Genshin Impact, Valorant, Lostark и функцию DisplayPort DSC

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Китайская компания Moore Threads произвела фурор, когда представила свой первый игровой графический ускоритель под названием MTT S80. Эта видеокарта очень интересна с технической точки зрения, поскольку она может похвастаться наличием 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, поддержкой новейшего интерфейса PCIe Gen5 и вычислительной мощностью более 14 TFLOPs. К сожалению, характеристики не соответствуют её реальной игровой производительности.

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Отлично оптимизированное программное обеспечение — это то, что позволяет графическим картам показывать всю свою мощь, а также в чем преуспели NVIDIA, AMD и немного в меньшей степени Intel в своей борьбе с программными ошибками или оптимизацией игр. Moore Threads находится в начале пути и впереди у компании долгий путь. Сейчас у Moore Threads имеется ряд серьезных проблем в поддержке игр, использующих современные API DirectX. Тем не менее компания полна решимости добавлять поддержку всё большего количества игр с каждым выпуском драйвера графического процессора.

Последний драйвер под номером 222.31.0.1 обеспечивает оптимизацию API DirectX11 для следующих игр: Genshin Impact, Valorant, Lostark, Dyson Sphere Program и Crysis 3.

Новый драйвер поддерживает только две видеокарты, а именно S80 и S70. Теперь список поддерживаемых игр выглядит следующим образом:

Интересно, что MTT S80/S70 теперь будут поддерживать функцию DisplayPort DSC (сжатие потока отображения), которая позволяет подключать дисплей с разрешением до 4K и частотой 144 Гц. Кроме того эти карты также будут поддерживать MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), что позволяет нескольким экранам использовать один кабель DisplayPort.

MTT S70 является последним дополнением в семействе игровых графических процессоров MTT. Компания выбрала необычную конфигурацию с 7 ГБ памяти GDDR6, подключенной к 224-битному интерфейсу. Теперь подтверждено, что графическому процессору требуется 220 Вт мощности, что на 35 Вт меньше, чем у старшей модели S80. Пока нет обзоров S70, поэтому неясно, подвержен ли S70 той же проблеме, что и S80, например, высокому энергопотреблению в режиме ожидания.

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Остается надеяться, что в будущих выпусках драйверов от MTT будет добавлено больше игр и реализована полная функциональность API DirectX и Vulkan.