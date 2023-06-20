Китайская компания Moore Threads произвела фурор, когда представила свой первый игровой графический ускоритель под названием MTT S80. Эта видеокарта очень интересна с технической точки зрения, поскольку она может похвастаться наличием 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, поддержкой новейшего интерфейса PCIe Gen5 и вычислительной мощностью более 14 TFLOPs. К сожалению, характеристики не соответствуют её реальной игровой производительности.
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Отлично оптимизированное программное обеспечение — это то, что позволяет графическим картам показывать всю свою мощь, а также в чем преуспели NVIDIA, AMD и немного в меньшей степени Intel в своей борьбе с программными ошибками или оптимизацией игр. Moore Threads находится в начале пути и впереди у компании долгий путь. Сейчас у Moore Threads имеется ряд серьезных проблем в поддержке игр, использующих современные API DirectX. Тем не менее компания полна решимости добавлять поддержку всё большего количества игр с каждым выпуском драйвера графического процессора.
Последний драйвер под номером 222.31.0.1 обеспечивает оптимизацию API DirectX11 для следующих игр: Genshin Impact, Valorant, Lostark, Dyson Sphere Program и Crysis 3.
Новый драйвер поддерживает только две видеокарты, а именно S80 и S70. Теперь список поддерживаемых игр выглядит следующим образом:
Интересно, что MTT S80/S70 теперь будут поддерживать функцию DisplayPort DSC (сжатие потока отображения), которая позволяет подключать дисплей с разрешением до 4K и частотой 144 Гц. Кроме того эти карты также будут поддерживать MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), что позволяет нескольким экранам использовать один кабель DisplayPort.
MTT S70 является последним дополнением в семействе игровых графических процессоров MTT. Компания выбрала необычную конфигурацию с 7 ГБ памяти GDDR6, подключенной к 224-битному интерфейсу. Теперь подтверждено, что графическому процессору требуется 220 Вт мощности, что на 35 Вт меньше, чем у старшей модели S80. Пока нет обзоров S70, поэтому неясно, подвержен ли S70 той же проблеме, что и S80, например, высокому энергопотреблению в режиме ожидания.
Остается надеяться, что в будущих выпусках драйверов от MTT будет добавлено больше игр и реализована полная функциональность API DirectX и Vulkan.