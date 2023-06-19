Компания Lenovo представила в Китае флагманские рабочие станции ThinkStation PX. Lenovo ThinkStation PX комплектуются двумя процессорами Xeon и флагманской графической картой RTX 6000. В линейке Lenovo ThinkStation P уже есть две модели: ThinkStation P5 и P7, новая ThinkStation PX станет третьим представителем линейки.
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Lenovo ThinkStation PX позаимствовал некоторые принципы дизайна у спортивного автомобиля Aston Martin, и рабочая станция, как сообщается, вдохновлена роскошной моделью DBS. Рабочая станция переняла некоторые элементы аэродинамики, присущие DBS. ThinkStation PX использует переднюю 3D-решетку, напоминающую воздухозаборник автомобиля. Это в сочетании с трехканальной системой охлаждения Lenovo обеспечивает максимальный воздушный поток. Рабочая станция также имеет инновационную модульную конструкцию.
Как было сказано, Lenovo ThinkStation PX оснащается двумя процессорами Xeon с числом ядер до 120. Они также имеют улучшенную производительность на 53% по сравнению с предыдущими версиями. Система поддерживает до четырех графических адаптеров NVIDIA RTX 6000 с архитектурой Ada Lovelace. Рабочая станция позволяет пользователям справляться со сложными рабочими процессами, включая творческую постобработку и CAE-моделирование.
Новая ThinkStation PX имеет оперативную память DDR5 объемом до 4 ТБ. Она также обеспечивает сверхвысокую пропускную способность благодаря интерфейсу PCIe Gen 5.
Стоимость топовой версии Lenovo ThinkStation PX в Китае составляет 348799 юаней (около 48944 долларов). Приобрести новинку можно на JD.com.