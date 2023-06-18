По мнению компании они помогут предотвратить ошибочное подключение к видеокарте и защитить её от повреждения

MSI выпустила блоки питания MAG GL, представленные на выставке Computex 2023. Новые блоки питания совместимы с интерфейсом PCIe 5.0 и соответствуют стандарту ATX 3.0. Помимо соответствия новым спецификациям, они имеют преимущество в виде разъемов с желтыми контактами на обоих концах кабеля. Идея заключается в том, чтобы пользователям было проще видеть, полностью ли вставлен кабель, что предотвращает возможность неполного подключения и расплавление 16-контактного разъема на GeForce RTX 4090.

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По данным MSI, пользователи часто сообщали о проблемах с перегоревшими разъемами питания при использовании их с новыми высокопроизводительными графическими картами. После расследования стало ясно, что одной из наиболее распространенных причин этой проблемы было неправильное подключение кабелей. Благодаря новым разъемам с желтыми контактами пользователи могут легко увидеть, полностью ли вставлен кабель при сборке ПК.

Новые блоки питания серии MAG GL предназначены для работы с видеокартами Nvidia GeForce RTX 40-й серии. Они также совместимы со стандартом Intel Power Supply Design Guide (PSDG) ATX 3.0. Новый стандарт ATX 3.0 гарантирует, что устройства могут выдерживать двукратное увеличение общей мощности и трехкратное увеличение мощности графического процессора при использовании 16-контактного разъема. Это помогает снизить потребность в дополнительных адаптерах, гарантируя при этом передачу мощности в 600 Вт. Блоки питания MAG GL отличаются удобной модульной конструкцией, которая упрощает прокладку кабелей.

Этим спецификациям соответствуют три блока питания в новой линейке MAG GL мощностью 850 Вт, 750 Вт и 650 Вт. Все они совместимы с ATX 3.0, используют PCIe 5.0 и имеют сертификат 80 Plus Gold. Независимо от модели блок питания имеет одинаковую компактную конструкцию и размеры 140 x 150 x 86 мм. Блоки имеют один 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. В список средств защиты входят OCP, OVP, OPP, OTP, SCP и UVP.

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Стоит отметить, что из всех моделей MAG A850GL PCIE5, MAG A750GL PCIE5 и MAG A650GL только старшая версия отвечает всем требованиям GeForce RTX 4090. Подробнее о новинках можно ознакомиться на сайте компании MSI.