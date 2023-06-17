Только в прошлом месяце оверклокер Cens смог превзойти 3,825 ГГц в том же тесте, что обеспечило ему первое место в рейтинге HWBOT GPUPI 3.3 32B. Как упоминалось ранее, в соревновании HWBOT не существует, так сказать, частотного рейтинга для видеокарт. Вместо этого используется программное обеспечение под названием GPUPI, которое вычисляет математическую константу Pi параллельно, используя формулу Бейли-Борвейна-Плуффа и оптимизации OpenCL или CUDA.
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Текущий рейтинг, как минимум первые 20 мест, занимают исключительно видеокарты модели GeForce RTX 4090, которая в настоящее время является самой быстрой игровой видеокартой NVIDIA на рынке. Оверклокер смог занять первое место с обновленным результатом 46 секунд и 383 мс. Сообщается, что видеокарта достигла максимальной частоты 3930 МГц, что является самой высокой зарегистрированной частотой данного графического процессора.
Следует напомнить, что GPUPI не является графически тестом. Наблюдаемая пиковая частота с помощью этого метода тестирования не соответствует фактическому использованию в 3D-режимах, таких как игры или синтетические тесты. Тем не менее это важное достижение, и сообщество энтузиастов графических процессоров никогда не было так близко к психологическому барьеру 4,0 ГГц.
Оверклокер Cens использовал для достижения рекорда видеокарту Colorful iGame RTX 4090 LAB, сильно разогнанную версию модели iGame Vulcan. Новая серия графических ускорителей Colorful постепенно становится конкурентом признанной во всём мире линейки GALAX HOF и духовным преемником почившей в истории серии видеокарт EVGA Kingpin.