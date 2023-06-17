Кроме того видеокарта установила на данной частоте новый мировой рекорд в тесте HWBOT GPUPI 3.3 32B

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Только в прошлом месяце оверклокер Cens смог превзойти 3,825 ГГц в том же тесте, что обеспечило ему первое место в рейтинге HWBOT GPUPI 3.3 32B. Как упоминалось ранее, в соревновании HWBOT не существует, так сказать, частотного рейтинга для видеокарт. Вместо этого используется программное обеспечение под названием GPUPI, которое вычисляет математическую константу Pi параллельно, используя формулу Бейли-Борвейна-Плуффа и оптимизации OpenCL или CUDA.

реклама

Текущий рейтинг, как минимум первые 20 мест, занимают исключительно видеокарты модели GeForce RTX 4090, которая в настоящее время является самой быстрой игровой видеокартой NVIDIA на рынке. Оверклокер смог занять первое место с обновленным результатом 46 секунд и 383 мс. Сообщается, что видеокарта достигла максимальной частоты 3930 МГц, что является самой высокой зарегистрированной частотой данного графического процессора.

Следует напомнить, что GPUPI не является графически тестом. Наблюдаемая пиковая частота с помощью этого метода тестирования не соответствует фактическому использованию в 3D-режимах, таких как игры или синтетические тесты. Тем не менее это важное достижение, и сообщество энтузиастов графических процессоров никогда не было так близко к психологическому барьеру 4,0 ГГц.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Оверклокер Cens использовал для достижения рекорда видеокарту Colorful iGame RTX 4090 LAB, сильно разогнанную версию модели iGame Vulcan. Новая серия графических ускорителей Colorful постепенно становится конкурентом признанной во всём мире линейки GALAX HOF и духовным преемником почившей в истории серии видеокарт EVGA Kingpin.