Новинка имеет строгий дизайн и систему охлаждения толщиной 2,5 слота, а также предназначена для творчиских людей

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

ASUS ProArt — это линейка видеокарт, специально разработанная для профессионалов, работающих с творческими приложениями, такими как 3D-моделирование, анимация, видеомонтаж и графический дизайн. Однако, когда несколько недель назад ASUS объявила о новых моделях, больше всего энтузиастов впечатлил размер кулера. Оказывается, что GeForce RTX 4080 не обязательно должна иметь толщину в 3 слота.

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RTX 4080 была первой выпущенной моделью, но позже компания пообещала представить больше вариантов. И вот на этой неделе была представлена RTX 4070 Ti.

ASUS похоже решила проблемы, связанные с работой с высокопроизводительных моделей RTX 40. 2,5-слотовый кулер с тремя осевыми вентиляторами способен справиться с мощностью до 320 Вт. Однако этим кулерам не хватает определенной эстетики, такой как RGB-подсветка или многоцветная раскраска. Графические карты ProArt имеют строгий черный дизайн со стильными золотыми акцентами.

Кулеры RTX 4080 и RTX 4070 Ti идентичны и имеют длину 30 см, ширину 12 см и толщину 5 см. Очевидная разница между RTX 4080 и RTX 4070 Ti заключается в графическом процессоре: в RTX 4070 используется полноценный графический процессор AD104, а в RTX 4080 используется урезанный процессор AD103.

Как и RTX 4080 ProArt, RTX 4070 Ti имеет заводской разгон до 2610 МГц в базовом режиме и до 2640 МГц в режиме разгона, достигаемом с помощью программного обеспечения ASUS GPU Tweak. RTX 4070 Ti имеет память объемом 12 ГБ стандарта GDDR6X и на 2048 ядер CUDA меньше, чем RTX 4080.

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ASUS ProArt RTX 4070 Ti доступна в некоторых магазинах Европы и Азии.