Согласно китайскому изданию ECSM, известному в основном своими утечками информации о невыпущенном оборудовании, планы Intel на следующие 12 месяцев будут включать как минимум два основных обновления продуктов. Речь идет не только о Raptor Lake Refresh для платформы клиентских настольных компьютеров, но и Sapphire Rapids Refresh для следующей серии процессоров Xeon W2500/W3500.
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Хотя линейка Raptor Lake Refresh, также известная как серия 14-го поколения Core, упоминалась многими источниками ранее, а некоторые даже на этой неделе, факт, что Intel рассмотрит возможность обновления своей платформы HEDT для рабочих станций, ранее нигде не упоминался.
Согласно появившимся утечкам график запуска новых процессоров Intel выглядит следующим образом:
Raptor Lake Refresh-K: октябрь 2023 года;
Raptor Lake Refresh не K: ноябрь/декабрь 2023 года;
Обновление Sapphire Rapids: начало 2024 года (Xeon W2500/W3500);
Meteor Lake-H: четвертый квартал 2023 года;
Серия Meteor Lake-S: отменена;
Arrow Lake-S: 4 квартал 2024 года – 1 квартал 2025 года.
Инсайдер добавляет, что процессоры Raptor Lake Refresh будут поддерживаться всеми материнскими платами с чипсетами Intel 600 и 700, что продлит срок службы платформы LGA1700 как минимум еще на год. То же самое относится к Xeon W-2500 и W-3500, которые также будут использовать платформу W790.
Поскольку серия Meteor Lake-S фактически отменена, настоящего обновления процессоров для настольных компьютеров не будет, по крайней мере, до четвертого квартала 2024 года, когда, как говорят, выйдет Arrow Lake-S.